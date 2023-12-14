رحيل مباغت للشاعرة أميرة الأدهم..اعرف السبب

الموت المفاجئ، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن السبب الحقيقي وراء وفاة الطبيبة النفسية والشاعرة أميرة الأدهم، التي وافتها المنية، أمس الأربعاء، والتي تسببت وفاتها في صدمة لأصدقائها ومتابعيها.

سر وفاة الشاعرة أميرة الأدهم المفاجئ

وعن الموت المفاجيء قال الدكتور جمال شعبان عن وفاة الشاعرة أميرة الأدهم: "إنا لله وإنا إليه راجعون مازالت صدمة الموت المفاجئ والسكتة القلبية.. تغتال زهرة شباب مصر الشاعرة الشابة أميرة الأدهم"

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الشاعرة والطبيبة النفسية أميرة الأدهم، فيتو



وقال الدكتور جمال شعبان عن وفاة أميرة الأدهم: "ماتت بأزمة قلبية مفاجئة.. يا رب أرحمها.. أهمية الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول والحفاظ علي الوزن والتكيف مع ضغوطات الحياة والوقاية من جلطات القلب ودعم مبادرة من أحياها"



الجدير بالذكر أن الشاعرة والطبيبة النفسية أميرة الأدهم رحلت، أمس الأربعاء، عن عالمنا، ونعاها عدد كبير من أصدقائها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيلها المفاجئ.

وفاة أميرة الأدهم تثير أحزان أصدقائها

فقال أيمن عبد الحميد: " بجملة الأحزان والمآسي.. تنتهي ٢٠٢٣ بوفاة الطبيبة الشابة "أميرة الأدهم".. بنت بلدي أسيوط وبنت جيلي.. الشابة المثقفة مرهفة الحس.. الأديبة والشاعرة الموهوبة، اللي مخها يوزن بلد.. اللي كانت بتسمع وتُنصت باهتمام ووعي نادر، وتنصح كل اللي يلجألها بحب وتسامح من غير أحكام.. كتير لجأتلها.. وماشوفتش منها غير كل خير.. أميرة كانت نموذجا حقيقيا للرقي.. ومن أكتر الناس حرفيًا اللي تنطبق عليهم جملة "عمري ما شوفت منهم حاجة وحشة".

الموت يغيب أميرة الأدهم، فيتو



وتابع أيمن قائلًا: "أنا زعلان عليها جدًا وزعلان من نفسي عشان ليا كتير مسألتش عنها.. ليس أمامي غير الدعاء لها وأتمنى لها في العالم الآخر تلاقي الحب والرحمة أضعاف قد اللي كانت بتديهم في الدنيا.. ربنا يرحمها ويغفرلها يارب.. وعزائي لكل أصدقائها وأهلها وحبايبها."

حكاية اللحظات الأخيرة في حياة أميرة الأدهم

أما فيروز السيد كراوية فقالت عن الشاعرة الراحلة أميرة الأدهم: "آخر ليلة قابلت فيها أميرة الأدهم كانت، كالعادة، في نوبة من نوبات قسوة الحياة اللي بتقابلها، كالعادة، باستهانة وإهانة، للحياة نفسها طبعا، وبمسحة من الهستيرية اللي بتخفي ألم عميق."

ديوان ليس لديها مشاكل مع الحياة لأميرة الأدهم، فيتو



وقالت فيروز: "أخدتها بالعربية من مكان في الزمالك وكنت مشغلة عمرو دياب، وبعد ما مشينا شوية قالتلي انها مش عايزة تروح، قعدنا في العربية نسمع عمرو دياب حوالي تلات ساعات أربعة مش فاكرة. كل اللي فاكراه دلوقتي ضحكتها المجلجلة، وانتشاءها كل شوية بجملة مزيكا أول مرة بتكتشفها، وبتقول "أنا كنت فاكراها أغنية تافهة..."، وأغنية فضلنا نعيدها "أيوه اتغيرت مفيش حاجة، في الدنيا بتفضل على حالها، مش تقليل منك ولا حاجة، أيام ما بحبش احنلها".. وهي بتعيد "مش تقليل منك ولا حاجة.. لا سمح الله.. لا مؤاخذة.." وتضحك. لحد دلوقتي كل ما اسمع الأغنية أفتكرها، وهفضل افتكرها وافتكر الليلة الجميلة دي، وصوتها الساخر الرنان، والضحكة اللي وراها نحيب."

تشبه الحياة ديوان حزين لأميرة الأدهم

يذكر أن الشاعرة أميرة الأدهم صدر لها ديوان بعنوان "تشبه الحياة"، الذي تواجه فيه الشاعرة المصرية أميرة الأدهم مخاوفها وهواجسها ووحشية وجنون العالم، عبر الكتابة والتدوين ومساءلة تاريخ البشر القاسي والمخيف والممتلئ بالحروب والدماء.



وتطرح أميرة الأدهم، من خلال ديوانها "تشبه الحياة"، العديد من الأسئلة في ديوانها عن الاغتراب والوحدة والسعي للتحرر، واكتشاف الذات بعيدا عن الأنماط والقيود التي يفرضها المجتمع والتي تحول البشر لآلات ونسخ مكررة.

سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم، فيتو



ضم الديوان 12 قصيدة نثرية، منها: "مُسكنات أحلام، تدريبُ على الدهشة، قانون نيوتن الأول، وراء قلوبهم، 2011"، تنتقل أميرة الأدهم في قصائدها بين الحلم واليقظة والموت والحياة والماضي والحاضر والواقع والخيال، معبرة عن الواقع المضطرب التي يجمع بين الغرائب والتناقض، وتحاول أميرة الخروج من هذه الدوامة بمواجهة الحقائق، بالاعتماد على الذات وإدراكنا قيمة النفس التي طالما أهدرنا قيمتها لمصلحة المجموعة التي وصفتها بأنها ابتلعت أرواحنا وقولنا.



كما أن الشاعرة أميرة الأدهم طبيبة نفسية، تتعامل بمشرط جراح يكشف أغوار النفس، فتعيد قراءة العالم ومسألة ذاكرتنا المتخمة بالجراح والهزائم، ما دفعها لكتابة قصيدة "وراء قلوبهم" التي تقول فيها: "وراء قلوبهم.. عرفتُ أنهم يخبئون ولاعاتهم وراء قلوبهم.. وينسونها على أبواب العلاقات غير المكتملة.. خرجتُ إلى نور شارد صاخب جعلني الاتهام في مواجهة حلمي كعاملِ إطفاء مرة.. وضابط في الجيش النازي يشهد على المحرقة مرة.. كنتُ إنسانيا وخائفا.. كان أصدقائي يشبهون الشحاذين.. لم أكن أدري أنني سأعود لوصف الخروج من المنزل والتصدي لحنين الأغاني العاطفية.. حين خبأوا ولاعاتهم وراء قلوبهم.. أمام سجائري ولاعات مشتعلة كنتُ أدخن بشراهة".