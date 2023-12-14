الخميس 14 ديسمبر 2023
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سياسة

محلل سياسي: إسرائيل تعوض هزائمها أمام المقاومة الفلسطينية باستهداف المدنيين

من مشاهد تدمير غزة،
من مشاهد تدمير غزة، فيتو

قال منتصر عمران، المحلل السياسي: إن إسرائيل بعد تعرضها لضربة قاصمة من قبل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي تحاول بكل الطرق أن تعيد هيبتها وأسطورتها التي لا تقهر والتي اسقطتها المقاومة من ذلك اليوم وحتى الآن. 

 

تحصينات غير مسبوقة في فلسطين 

أضاف: قامت بتسيير طائرة بدون طيار داخل أحد الأنفاق في غزة لتكتشف تحصينات غير مسبوقة يصعب على إسرائيل تدميرها، وعلى الرغم من إستخدام الجيش الصهيوني الذكاء الاصطناعي في هجماتها الصاروخية إلا أنها حتى الآن فشلت في تحقيق انتصار عسكري ضد المقاومة.  

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اختتم:  تدبير أكبر إبادة جماعية ممكنة مع منع الطعام والشراب عن القطاع في الوقت الذي تقصف فيه المستشفيات ومدارس الأونروا التي تأوي النازحين وتقتل المئات منهم، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني عرض الحائط محاولة لتعويض هزائمها ولن تصل إلى شيء.

 

مجازر بشعة في فلسطين  

كان وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، قال إن التراث والمباني التاريخية الفلسطينية في قطاع غزة تتعرض لمجزرة بشعة على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المتواصلة ضد قطاع غزة.

 

وقال أبو سيف إن عشرات المباني التاريخية تم تدميرها بما في ذلك كنائس ومساجد قديمة وبيوت وأسواق تعكس عمق الحضور الفلسطيني في أرضه.. إضافة إلى تدمير المكتبات ودور النشر والمؤسسات الثقافية والمتاحف التي تضم في جنباتها لقى أثرية تعود للحقب المختلفة منذ آلاف السنين بجانب موجودات تراثية من أثواب فلسطينية قبل النكبة ومقتنيات من الحياة العامة في فلسطين وكتب قديمة ومخطوطات ووثائق.

 

وأكد أبو سيف إن ما يجري من حرب على مكونات الثقافة الوطنية واستهداف التراث الفلسطيني هو استمرار لما قامت به العصابات الصهيونية خلال النكبة من سرقة المقتنيات واللقى الأثرية واستهداف البنية التحتية الثقافية واستلابها.

 

وأضاف أبو سيف إن المساس بالتراث الفلسطيني هو مساس بتراث البشرية وأن على المؤسسة الأممية تبني سياسات لردع دولة الاحتلال عن مواصلة هذه الانتهاكات الخطرة بحق هذا الإرث الحضاري لشعبنا وللبشرية وقيادة حراك دولي لوقف هذا المحو للتراث والإرث الفلسطيني الممتد لآلاف السنين.

 

وكان أبو سيف قد أرسل رسالة للمدير العام لمنظمة اليونسكو أودري اوزلاي مطالبًا بتدخل المنظمة الدولية والهيئات المختلفة لحماية التراث الفلسطيني.

 

وفي ذات السياق أرسل أبو سيف رسائل مشابهة لكل من مدير عام المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة الألكسو الدكتور محمد ولد أعمر، وللمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك مطالبًا بموقف عربي وإسلامي لحماية التراث الفلسطيني مما يتعرض له من حرب الإبادة هذه.
 

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