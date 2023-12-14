الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير مركز شهداء جباليا الطبي في غزة

قوات الإحتلال تعتقل
قوات الإحتلال تعتقل الفلسطنيين، فيتو

أعلن مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية في غزة منير البرش، أن الاحتلال الإسرائيلي أعتقل مدير مركز شهداء جباليا الطبي عقب قصف استهدف المركز الليلة الماضية.

حجز الطواقم الطبية والمرضى

وقال مدير عام وزارة الصحة بغزة، إن الاحتلال الاسرائيلي مسعور ويقصف بشكل مدمر وقتل 2 من الطواقم الطبية أمس، حجز الطواقم الطبية والمرضى في مكان واحد بمستشفى كمال عدوان ويستهدف كل من يتحرك.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مستشفى كمال عدوان تمنع الطواقم الطبية من تقديم الرعاية الصحية لـ 10 جرحى في قسم الطوارئ مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم حتى اللحظة.

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حرمان 12 طفلًا في العناية من الحليب

وأضاف القدرة في تصريحات له، أن الاحتلال الإسرائيلي يجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى وأطفال العناية في الطابق الثاني فقط ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء والحركة بين الأقسام.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تحرم 12 طفلًا في العناية من الحليب، محذرا من فقدان حياتهم نتيجة قطع الكهرباء وتوقف أجهزة دعم الحياة عنهم.

احتجاز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى 

وأكد القدرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتجز أكثر من 70 من الطواقم الطبية والجرحى على رأسهم مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت، كما يتم إجبار 2500 نازح على الخروج من المستشفى باتجاه مراكز الإيواء.

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مدير مركز شهداء جباليا الطبي غزة الاحتلال الإسرائيلي

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