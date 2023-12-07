الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

رئيس جامعة القناة يستقبل ضيوف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، ضيوف الندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والتي تضم كل من الدكتور عمرو سلام سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجامعات. 

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أبرز الحضور خلال مراسم الاستقبال  

 حضر مراسم الاستقبال الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ورئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة. 

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جانب من اللقاء، فيتو 

 ويأتي ذلك في إطار تنظيم جامعة قناة السويس للندوة التعريفية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بمسرح رعاية الشباب بالجامعة. 

 وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية. 

جانب من اللقاء، فيتو 

سلسلة اللقاءات التعريفية 

 جاءت الندوة في إطار سلسلة من اللقاءات التعريفية التي يعقدها الاتحاد داخل الجامعات المصرية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد المصري داخل الجامعات المصرية للتعريف بالاتحاد الرياضى التابع لوزارة التعليم العالي المصرية.  

جانب من اللقاء، فيتو 

يُذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للجامعات يقوم برعاية جميع الأنشطة الرياضية التي تتم بالجامعات المصرية، وذلك من خلال فروعه بمحافظات مصر. 

 

كما يعمل على نشر الثقافة الرياضية، وتشجيع فرص الممارسة الرياضية للطلاب في جميع الهيئات الجامعية الأعضاء بالاتحاد.  

 

وتناولت الندوة جهود الدولة في دعم ورعاية المواهب الطلابية، والإنجازات الكبيرة التي تتم في المراكز الرياضية، وجهود القيادة السياسية في دعم أبطال الرياضة خاصة الفردية منها، مع التأكيد على ضرورة دعم المشاركة الطلابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي نهاية اللقاء تم إهداء درع الاتحاد إلى الدكتور ناصر مندور بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.

 

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