الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

آثار الفيوم تنظم ندوة عن المنطقة الأثرية باللاهون

المشاركون في الندوة،
المشاركون في الندوة، فيتو

 نظمت إدارة الوعي الأثري بمحافظة الفيوم، ندوة توعوية بإحدي المدارس الخاصة، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع مديرية التربية والتعليم، لنشر الوعي الأثري بين طلاب المدارس، ضمن مبادرة كنز بلادي، التي أطلقتها منطقة آثار الفيوم العام الماضي.

 

الهدف من الندوة

 وقالت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، إن الندوة شملت محاضرة عن أهم المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم، بهدف الترويج المزارات الأثرية بمحافظة الفيوم، وتوعية الطلاب في سن ما قبل الجامعة، أهمية الحفاظ على آثار بلاده، والترويج لها داخليا وخارجيا.

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وأضافت مدير إدارة الوعى الأثرى، أن علم الآثار يعد جسرًا زمنيًا يمكننا من خلاله التواصل مع تراث الإنسانية وفهم تطورها عبر العصور، والحفاظ على هذا التراث، ويعزز هويتنا الثقافية، ويساهم في تعزيز جودة حياتنا وبيئتنا المحيطة، ومعرفة أهم آثار بلادنا، ويساعد على المحافظة على الآثار، باعتبارها مصدر رئيسي لحفظ تاريخ البلاد وتاريخ الشعوب التي عاشت فيها، ويعكس حضارتها.

وأشارت إلى أن الندوة شملت أيضا شرح لتاريخ هرم اللاهون، وأهمية المنطقة الأثرية وأهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة وتناولت اهتمام ملوك الدولة الوسطى بالفيوم.

 

هرم اللاهون

 يذكر أن هرم اللاهون بناه الملك "سنوسرت الثاني" من الأسرة 12، وتم بناء الهرم من الطوب اللبن فوق ربوة عالية ارتفاعها يزيد عن  12 مترًا على مشارف قرية  اللاهون،  جنوب شرق محافظة الفيوم، وتبعد 18 كيلو مترا عن مدينة الفيوم، على الحدود الجنوبية للمحافظة مع محافظة بني سويف.

كان هرم اللاهون  مكسوًا بالحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا، وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس كل الأهرامات المصرية.

عثر بداخل هرم اللاهون  على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، كما اكتشفت بجوار الهرم مصطبة مقبرة الأميرة "سات حتحورات أيونت"، ومقبرة مهندس الهرم "إنبى" في الجنوب و8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، وفي منطقة الهرم توجد جبانة اللاهون ومدينتي  عمال العمال والمهندسين.

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