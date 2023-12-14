الخميس 14 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الفيوم: المواطنون قدموا في الانتخابات الرئاسية ملحمة شعبية

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن أهالي الفيوم، قدموا صورة وطنية وحضارية رائعة، خلال فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، التى استمرت على مدار ثلاثة أيام، في الفترة من 10 الي 12 من شهر ديسمبر الجاري، وسط أجواء احتفالية لم تشهدها المحافظة من قبل، مما يثبت بصورة واضحة وعيهم بضرورة الحفاظ على وطنهم ومكتسباتهم السياسية، في إطار ديمقراطي حر، مقدمًا الشكر ومثمنًا دور مختلف الجهات المشاركة في نجاح الانتخابات الرئاسية 2024، على أرض الفيوم.

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حرص علي الدولة

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الخميس،، أن أهالي الفيوم أكدوا حرصهم على انجازات دولتهم في ظل الجمهورية الجديدة، وأثبتوا ذلك على أرض الواقع خلال الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024، بالإقبال منقطع النظير الذي شهدته جميع لجان المحافظة بمقارها بمختلف دوائرها، مشيرًا إلى معدلات التصويت جاءت لتعكس زيادة وعى المواطن الفيومي بأهمية المشاركة السياسية، بما يؤكد إحساسه بأهمية استكمال مسيرة البناء والتنمية  في دولته الحديثة.

شكر للمواطنين

وتوجه محافظ الفيوم، بالشكر والتقدير لجميع أهالي المحافظة بمختلف طوائفهم وذوي الههم، لما قدموه من مشاركة إيجابية، خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، في حرية تامة وحيادية مطلقة دون توجيه من أحد، ضاربين أروع الأمثلة في حب الوطن والعمل على سلامته، وحماية مقدراته ومكتسباته، وإدراكهم بما يحاك للدولة المصرية، في ظل ما تواجهه من تحديات، مما حدا بالجميع الوقوف صفًا واحدًا للتعبير عن رأيهم في هذا المشهد السياسي الأهم، كما تقدم المحافظ، بالشكر للجهات المعنية كافة، القائمين على سير فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024 بالفيوم، لما بذلوه من جهد على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات، مما أسهم بشكل واضح في نجاحها، والانتهاء من فعالياتها دون  رصد أي خروقات تعكر صفوها، وخروجها بشكل يليق بمكانة أهالي الفيوم السياسية وحضارة مصر وتاريخها، مما يؤكد حرص جميع الجهات" القضائية، والتنفيذية، والأمنية"، على وصول مصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، ومستقبل أفضل ومشرق لجميع أبناء الشعب المصري.

رجال القضاء

وقدم محافظ الفيوم، شكره أيضا لرجال القضاء، لجهودهم التى بذلوها على مدار أيام الانتخابات الرئاسية 2024 على أرض المحافظة، مثمنًا دورهم في الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بمختلف اللجان بالفيوم، وهو ما أعطى الضمانة الأساسية لدى الناخبين بنزاهتها، كما قدم المحافظ، الشكر لرجال القوات المسلحة الأوفياء، لحرصهم على توفير الطمأنية لأبناء الشعب المصري لآداء واجبهم الوطني بالانتخابات الرئاسية، مثمنًا ما بذلوه من جهد في ذلك، كما قدم شكره لرجال الشرطة المصرية العين الساهرة التى لا تنام، مثمنًا دورهم في توفير حالة من الأمن والتيسير على المواطنين، خلال الإدلاء بأصواتهم في انتخابات حرة نزيهة.

الصحافة والاعلام

كما تقدم محافظ الفيوم بالشكر، لرجال الصحافة والإعلام من داخل الفيوم وخارجها، والمتابعين المحليين والمراقبين الدوليين، المصرح لهم بتغطية فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، على أرض الفيوم، اللذين تحلوا بالحيادية، مما أعطى مساحة متوازنة لكل المرشحين، وتفاعلهم البناء مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال أيام العملية الانتخابية، بما أظهرها في صورة مشرفة، بالمتابعة المستمرة، والنقل المباشر، وإعداد التقارير الدورية الوافية، ليرى العالم كله كيف سطر أبناء الشعب المصري عامة وأهالي الفيوم خاصة، صفحة جديدة من صفحات التاريخ السياسي للانتخابات الرئاسية..

الأجهزة التنفيذية

كما قدم المحافظ، الشكر لمختلف الأجهزة التنفيذية بالفيوم، لما قدموه من عون، وما بذلوه من جهد، في تنظيم مقار اللجان على مستوى دوائر المحافظة بمراكزها المختلفة، قبل بدء فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024، وخلال إجراء فعاليتها، وعقب الانتهاء منها، وتكثيف لأعمال النظافة، وتوفير الأجواء الملائمة لكل مكونات العملية الانتخابية، وكذا رفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير كافة خدمات المرافق باللجان الانتخابية منذ انطلاق التصويت حتى الانتهاء منها، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بالانتخابات الرئاسية.

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