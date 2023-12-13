الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

مياه الفيوم: تحليل 33.7 ألف عينة للتأكد من جودة وسلامة المنتج

معامل مياه الشرب،
معامل مياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قطاع المعامل بالشركة سحب 33 الفوز 872 عينة من مياه الشرب، وناتج الصرف الصحي،  وناتج الصرف الصناعي، لتحليلها والتأكد من مكابقتها للمعايير المعتمدة من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

خريطة العينات

فقد سحبت معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 33 الف و346 عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب، في كل قري ومدن الفيوم،  عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب، والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب،  والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.

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كما يحب المعامل  476 عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى، عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي، والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، وسحبت أيضا  50 عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

الهدف من تحليل العينات

وتهدف عملية تجميع وتحليل عينات مياه الشرب، التأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.

تطوير قطاع المعامل

يذكر أن قطاع المعامل بالشركة يعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع لرصد أي متغيرات في جودة المياه، كما تم استحداث اجهزه فحص جديدة لمواكبة التطورات العالمية، وتم تدريب وتنمية المهارات العلمية والعملية للعاملين بقطاع معامل شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لضمان دقة نتائج تحليل العينات التي يتم سحبها سواء لمياه الشرب أو الصرف الصحي أو الصرف الصناعي.

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