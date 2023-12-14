محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق (صور)
تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام 2023/2024 بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.
مدينة فايد بالإسماعيلية
استكملت أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد.
فرد الطبقة الأسفلتية
وقامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السكة الحديد بمدينة فايد، ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق 2022/ 2023 والبالغ إجمالي تكلفتها حوالي 17 مليون جنيه.
تطوير المشروعات
وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه استمرارًا لخطة محافظة الإسماعيلية بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها، وامتدادًا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة.
ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى مكلفًا إدارة مرور الإسماعيلية، مجلس المدينة، ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به.
بدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من 5 ديسمبر الجاري، وتنتهي الأعمال في 31 ديسمبر الجاري.
وفي سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المواطنين بشوارع مدينة الإسماعيلية، والاهتمام بإعادة الشيء لأصله واعتباره أولوية من أولويات مديرية الطرق بالمحافظة للحفاظ على الطرق وصيانتها.
قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من حفر وتركيب لكابل الكهرباء المغزي للوحة نادي النخيل بكل من شارع الفروسية وشارع بنها وشارع نادي النخيل.
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