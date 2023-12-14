الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بقطاع الطرق (صور)

جانب من أعمال تطوير
جانب من أعمال تطوير شارع السلطان حسين، فيتو

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المشروعات المطروحة بالخطة الاستثمارية لهذا العام 2023/2024  بقطاع الطرق والنقل بالمحافظة، موجهًا بالالتزام بالتوقيتات المعدة مسبقًا والتعامل الفوري مع أي معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات.

كورال قصر ثقافة الإسماعيلية يتألق في ذكرى كوكب الشرق بثقافة الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تعقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس للصلاة على النبي (صور)

مدينة فايد بالإسماعيلية 

 استكملت أعمال التطوير والرصف والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بمشروع تطوير عدد من المحاور المرورية بمدينة فايد.  

جانب من اعمال التطوير، فيتو
جانب من اعمال التطوير، فيتو

فرد الطبقة الأسفلتية 

وقامت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشارع السكة الحديد بمدينة فايد، ضمن مشروع رصف شوارع مجمع المصالح الحكومية ومجلس المدينة والمستشفى العام، وتُعد هذه الأعمال استكمالًا لما قامت به المديرية بالعام المالي السابق 2022/ 2023 والبالغ إجمالي تكلفتها حوالي 17 مليون جنيه.  

Advertisements

جانب من اعمال التطوير، فيتو
جانب من اعمال التطوير، فيتو

تطوير المشروعات 

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أنه استمرارًا لخطة محافظة الإسماعيلية  بتطوير أهم الشوارع التاريخية بها، وامتدادًا لما تم من أعمال في الثلاث سنوات الأخيرة.  

ووجَّه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتطوير ممشى السلطان حسين من الممر وحتى شارع محمد علي، وتشمل الأعمال تغير البلاط المتهالك وإنشاء جزيرة خضراء، وإنشاء برجولات بالجزيرة الوسطى بالممشى مكلفًا إدارة مرور الإسماعيلية، مجلس المدينة، ومديرية الطرق والنقل، بإعادة تخطيط المرور بالشارع، ليناسب الحركة التجارية به. 

جانب من اعمال التطوير، فيتو
جانب من اعمال التطوير، فيتو

بدأت مديرية الطرق والنقل أعمال التطوير بداية من 5 ديسمبر الجاري، وتنتهي الأعمال في 31 ديسمبر الجاري. 

 

وفي سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بتيسير الحركة المرورية وسهولة حركة المواطنين بشوارع مدينة الإسماعيلية، والاهتمام بإعادة الشيء لأصله واعتباره أولوية من أولويات مديرية الطرق بالمحافظة للحفاظ على الطرق وصيانتها. 

جانب من اعمال التطوير، فيتو
جانب من اعمال التطوير، فيتو



قامت مديرية الطرق والنقل بتنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من حفر وتركيب لكابل الكهرباء المغزي للوحة نادي النخيل بكل من شارع الفروسية وشارع بنها وشارع نادي النخيل. 

جانب من اعمال التطوير، فيتو
جانب من اعمال التطوير، فيتو

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الطرق والنقل مديرية الطرق والنقل المشروعات الطرق رصف الطرق الاسماعيلية بالاسماعيلية

مواد متعلقة

كورال قصر ثقافة الإسماعيلية يتألق في ذكرى كوكب الشرق بثقافة الإسماعيلية (صور)

أوقاف الإسماعيلية تعقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس للصلاة على النبي (صور)

واعظات الإسماعيلية يشاركن في اللقاء التثقيفي الثالث (صور)

انتخابات الرئاسة 2024، بدء فرز الأصوات بالإسماعيلية ( صور)

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

الموقف القانوني للمتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بعد إخلاء سبيله

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

مصدر بالأهلي يكشف الأقرب لقيادة الجبهة اليمني أمام اتحاد جدة

الديوان الملكي يعلن وفاة والدة أمير سعودى

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

المزيد
الجريدة الرسمية