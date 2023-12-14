كورال قصر ثقافة الإسماعيلية يتألق في ذكرى كوكب الشرق بثقافة الإسماعيلية (صور)

شهد قصر ثقافة الإسماعيلية فعاليات متنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل فني لفرقتي الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال وكورال القصر، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

عروض لكورال الأطفال

حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية حفلا فنيًا بدأ بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفي محمود والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية منها ، عدى النهار علينا وبعض الاغنيات علي انغام السمسمية.

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جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

ذكرى كوكب الشرق

كما قدمت فرقة كورال قصر ثقافة الإسماعيلية «تحت التأسيس» بقيادة الدكتورة دينا حسين مجموعة من الأغنيات في ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم منها أنا وأنت نيسنا حتي نتعاتب، لسه فاكر، فات المعاد، حب إيه، برضاك يا خالقي، الف ليله وليله، حيرت قلبي، القلب يعشق كل جميل، بالاضافة لبعض الاغنيات المتميزة لكوكب الشرق.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

وشهد الحفل تفاعل كبير من الجمهور، وإشرف على الحفل محمد رشدى مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.



وكان قد شهد قصر ثقافة الاسماعيلية الندوة الاسبوعية لنادى ادب الاسماعيلية، برئاسة دكتور حسن سلطان رئيس النادى الجديد والذى قدم الشكر للمجلس السابق برئاسة جمال حراجي.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

أبرز الحضور خلال الجلسة

وذلك في حضور شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، وليد فؤاد، وكل من أعضاء نادي الادب وهم الشاعر تامر السيد والشاعر أحمد عليوة، د مصطفي النجار لما قدمه خلال الفترة السابقة وعلي الحراك الثقافي الذى قدمه المجلس ايضا.

وفي بداية الجلسة رحبت شيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية،و أعضاء نادى أدب الإسماعيلية وقالت إن الإدارة السابقة للنادى الأدب أثرت الحركة الثقافية بالاسماعيلية خلال هذه الفترة من ندوات وأمسيات وضيوف من قامات شعرية وادبية كبيرة.

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جانب من الحفل، فيتو

جهود مجلس نادي الأدب الأسبق

كما تحدث الدكتور شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي عن جمال حراجي رئيس النادى الاسبق قائلا إنه قدم خدمات عالية في الإقليم فهو رئيس تحرير مجلة الإقليم يعمل فيها تطوعا، ويعطيها قدر كبير من وقته ويبحث عن الأصوات الإبداعية في الفرع كي يقدمها للحركة الثقافية.

في نفس السياق قدم الشاعر جمال حراجي الرئيس السابق لنادى أدب الإسماعيلية الشكر لأعضاء نادى الآدب وأعضاء الجمعية العمومية للنادى وإدارة ثقافة الإسماعيلية وتحدث أيضا عن دعم الأعضاء له لنجاح هذا الدورة كما قدم الشكر لمجلس الإدارة الجديد المكون من الدكتور حسن سلطان، وفهمي عبدالله سكرتير النادي، الأعضاء مجدي مرعي، أحمد نجم، السيد إمام في هذا اللافته الطيبة من تكريم اعضاء المجلس السابق.

كما قدم الشاعر الكبير أحمد إسماعيل شهادة من أعضاء الجمعية العمومية للنادى للمجلس السابق، بدأت بكلمة الشاعر فتحي نجم ، شهادة د. اسامة سليم، الشاعر الكبير محمد الوكيل، الشاعر سيد بدر الدين، الشاعر احمد الجابرى، الشاعر سمير قاعود، الشاعر وليد فؤاد، الشاعر عبدالله نظير، المهندس عبد الرحمن بالاضافة لمجموعة كبيرة من الشعراء والادباء.

و اختتمت الأمسية بتكريم مجلس إدارة النادى السابق بدروع من قبل المجلس الجديدة وفرع ثقافة الإسماعيلية لما قدمه المجلس خلال الفترة السابقة تكريم المجلس السابق.

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