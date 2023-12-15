الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

إيهاب بسطاوي: تفعيل دور الأحزاب أهم الملفات التى تنتظر الرئيس القادم

ايهاب بسطاوى،فيتو
ايهاب بسطاوى،فيتو

الاحزاب، قال النائب إيهاب بسطاوى،  نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى،  ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن تطويرالحياة السياسية وتفعيل دور الأحزاب المصرية يتطلب من الرئيس القادم فتح المجال السياسى واستمرار الحوار الوطنى والاستماع لكل الأطراف مع وجود دعم حقيقى وملموس للأحزاب لإجراء العمل الحزبى. 

 

منح الأحزاب فرصة فى الإعلام 

 

وأضاف “بسطاوي”  لفيتو أن إحجام الأحزاب عن المشاركة فى اى استحقاق يكون لة أثار سلبية وبالتالى  مطلوب من الرئيس القادم إعطاء مساحات كبيرة للاحزاب للتعبير عن نفسها عبر وسائل الإعلام المختلفة للالتصاق بالمواطنين والتعرف على برامج الأحزاب مع استمرار الحوار مع الأحزاب.

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اتاحة الفرصة للاحزاب 

 

وتابع:" على الرئيس القادم إثراء الحياة الحزبية وفتح المجال للحريات فى التعبير عن الرأى واتاحة الفرصة للاحزاب من خلال انفراجة سياسية ودعم الأحزاب لتعمل وفق آليات الدستور والقانون وهذا يحتاج الى وقت وهذا من شأنه تطوير الحياة السياسية والحزبية وبناء كوادر جديدة للمجتمع ".

 

 

قانون الانتخابات الرئاسية 

 

حدد قانون الانتخابات الرئاسية، طرق فرز أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، فى اللجان العامة.


ونص قانون الانتخابات الرئاسية على أنه: «تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالى ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها».

فيما أوضحت المادة 38 أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الخمسة التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية.

 

 

شروط الإعادة أو فوز مرشح


وأكد قانون الانتخابات الرئاسية أنه يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.

 

 

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024
 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية، فمن المقرر أن تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجارى، وتُنشر فى الجريدة الرسمية.

 

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