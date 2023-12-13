كيف شاركت تنسيقية شباب الأحزاب في ماراثون انتخابات الرئاسة؟

مع انتهاء اليوم الثالث والأخير من انتخابات رئاسة الجمهورية التي شهدت إقبالًا ضخما من المواطين اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذه المرحلة بعد جهود واضحة لمتابعة وأثراء العملية الانتخابية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ودشنت التنسيقية غرفة عمليات مركزية، وغرفة للمتابعة الإعلامية، وفريق من المتابعين على الأرض بلغ عددهم نحو 20 ألف متابع ـ حسب بيان التنسيقية ـ وقالت أنهم من أعضاءها بخلاف متطوعين وبتنسيق مع غرف عمليات مشتركة، وقام متابعو التنسيقية برصد كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في كافة المحافظات.

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تقارير التنسيقية عن انتخابات الرئاسة

رصدت التنسيقية في تقاريرها استمرار احتشاد المصريين أمام كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، ولم توثق غرفة عمليات التنسيقية اي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وشددت على أن الانتخابات كانت مثالًا للالتزام بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت التنسيقية أنها رصدت في غرفة العمليات المركزية مخالفات قالت إنها طفيفة ولا تكاد تذكر، وتتعلق بكسر الصمت الانتخابي أمام بعض اللجان، لكنها لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، في ظل حرص القضاة على عدم وجود أي دعاية انتخابية في حرم جمعية الانتخاب في كافة اللجان، مطبقين في ذلك ما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت التنسيقية إلى متابعة المنظمات الحقوقية الدولية والعربية والمصرية ووسائل الإعلام العملية الانتخابية على مدار أيامها الثلاثة، وأنهم تأكدوا من تطبيق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، من وجود ساتر يدلي الناخب من خلاله بصوته دون أن يطلع أحد عليه، كما توافر الحبر الفسفوري في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكدت التسيقية أن تقاريرها رصدت التزام حملات الأربعة مرشحين للرئاسة وقالت إنهم كانوا مثالًا مخلصًا في الإدارة الحرفية للعملية الانتخابية، ورغم التنافس الانتخابي، إلا أنه لم يخرج أي من هذه الحملات عن سياق الاحترام المتبادل فيما بينهم مما يرسخ قواعد الديمقراطية.

واختتمت تقارير التنسيقية مشددة على أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس الوعي الكبير للشعب المصري العظيم بحقوقه الدستورية، وبأهمية المشاركة الديمقراطية، وكذلك تعكس الإيمان العميق لدى المصريون بمشروع الجمهورية الجديدة الذي بدأ بثورة الشعب في 30 يونيو 2013.