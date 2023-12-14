الخارجية تعدل بعض أحكام لائحتها التنفيذية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 279 تابع (ب)، الصادر في 13 ديسمبر 2023، قرار وزارة الخارجية قرار رقم 2368 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009، الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009 وتعديلاته.

وجاء في نص المادة الأولى من قرار وزارة الخارجية " يستبدل بنص المادة (8) من اللائحة التنفيذية للقـانون رقـم 69 لـسنة 2009، الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 3958 لسنة 2018، النص الآتى: مادة (٨) "تعقد وزارة الخارجية دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عبر كافة الوسـائل المتاحـة بما فيها استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات والتواصل المرئـي والمـسموع بين طرفين أو أكثر، وذلك لتهيئة وإعداد شاغلى وظيفة سـكرتير أول للترقيـة إلى وظيفة مستشار، يتلقى فيها المشارك محاضـرات عـن الموضـوعات الاسـتراتيجية والسياسية والأمنية وعن الشئون القنصلية والشئون المالية والإدارية والمراسم.

وتختتم الدورة باختبار يعقد لقياس قدرات المشاركين في المجالات، المشار إليه، إضافة إلى اللغات الأجنبية، ويخصص (30%) من مجموع الـدرجات للاختبـار التحريـري، و(70%) من الدرجات للاختبار الشفهي، ويجوز، توفيرًا للنفقات، أن يعقـد الاختبـار الـشفهي بالنسبة للمـشاركين من أعضاء السلك بالبعثات بالخارج لدى تواجدهم في جمهورية مصر العربيـة أثنـاء الإجازات أو المهام المرخص لهم بها.

وتتحدد مواعيد عقد الدورة والموضوعات التخصصية التي تتناولهـا، ويـشملها الاختبار التحريري، والهيئة التي تجري الاختبارين بقرار مـن وزيـر الخارجيـة.

ويشترط لاجتياز الدورة بنجاح الحصول علـى (60%) على الأقل مـن مجمـوع الدرجات، بالإضافة إلى اجتياز اختبار للقدرات".

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