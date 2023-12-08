"الخارجية" تدين محاولات تحريف تصريحات رسمية حول قطاع غزة

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم الجمعة، محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية تتعلق بشأن دخول الأجانب إلى مصر.



محاولات تحريف تصريحات رسمية

وقال السفير أحمد أبو زيد في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر: "محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها.. نكرر مجددا وبما يلا يدع مجالًا للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة".

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محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول "الأجانب" إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح، لا تعبر إلا عن يأس أصحابها !!! نكرر مجددا وبما يلا يدع مجالًا للشك أو المزايدة: السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التى تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 8, 2023



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة شدد سامح شكري وزير الخارجية، على أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة، ولم يكن نقطة لحصار الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح وزير الخارجية، أنه يجب أن يكون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

مصر لم تغلق معبر رفح

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة منهار، ونحتاج إلى تحرك فوري لدخول المساعدات.

وشارك وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية في جلسة حوارية حول تطور الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب.

خطة لمستقبل غزة بعد الحرب

من جهة أخرى كشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن السلطة الفلسطينية تعمل مع مسؤولين أمريكيين على خطة لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين، وذلك حسبما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وكشفت الوكالة إثر مقابلة خاصة مع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، أن مسؤولين أمريكيين زاروا رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في وقت سابق هذا الأسبوع، لبحث خطة لمستقبل غزة بعد الحرب.

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