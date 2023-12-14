الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

سكرتير محافظة البحيرة يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، فيتو

عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور مدحت الشرمة - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وشيماء سعد حربى - مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو 
البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو 


 

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

Advertisements


  بدأ الاجتماع باستعراض توصيات الإجتماع السابق، وأكد السكرتير العام المساعد خلال الإجتماع أنهلا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل .


 

ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال اسبوع من تاريخه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وكذا مراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.

البحيرة تعقد اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو 


 

وشدد السكرتير المساعد على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.

txt

وكيل صحة البحيرة يتابع عمل الفرق الطبية باللجان الانتخابية بالرحمانية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البحيرة محافظة البحيرة ملف تقنين الاراضى أراضي الدولة السكرتير المساعد بالبحيرة

مواد متعلقة

سقوط أمطار غزيرة في محافظة البحيرة (صور)

مسيرات نسائية بقري محافظة البحيرة لدعم العملية الانتخابية (فيديو وصور)

سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة يتفقد عددا من المقرات الانتخابية بمركز بدر (صور)

استكمال سلسلة التدريب اللامركزي بالإدارات الصحية على مستوى محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

الموقف القانوني للمتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بعد إخلاء سبيله

خبير هندسة فضاء باليابان يكشف سر فشل إغراق أنفاق غزة بمياه البحر

أحدث صور للأعمال الإنشائية لمحطة 7 بمونوريل شرق النيل بالقاهرة

وزير التنمية المحلية: تسليم شهادات تخرج لـ56 متدربا اجتازوا دورتين تدريبتين

تعليمات خاصة من كولر للاعبي وسط الأهلي قبل صدام اتحاد جدة السعودي

شرطان يلتزم بهما طلاب جامعة حلوان للحصول على شهادة التخرج، تعرف عليهما

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يواصل الارتفاع لـ90 جنيهًا بسوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

المزيد

انفوجراف

حي الشجاعية.. كابوس جيش الاحتلال داخل قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء شهر جمادى الآخرة، 15 دعاء لاستقبال الشهر الجديد

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بتغير الأحوال إلى الأفضل

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

المزيد
الجريدة الرسمية