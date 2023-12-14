نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، في تحرير ثمانية محاضر ضبط جمركي في مبنى الركاب رقم ٣ خلال الأيام القليلة الماضية.

جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كميات من مستحضرات التجميل ومستلزمات طب العيون والأسنان

قام مسؤولو الإدارة الثالثة بقيادة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير بتحرير خمسة محاضر منهم الأول رقم ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب أجنبي من أصل مصري قادم من نيويورك على الخطوط المصرية بحوزته لفافات بهم نبات الماريجوانا بوزن ٣٨ جراما وسجائر إلكترونية بهم زيت لنفس المخدر تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد عبد الحكم مأمور اللجنة الجمركية وهيثم محمد كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة عبد الله شحاته وسامح سيد مدير الإدارة، تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة.

Advertisements

والمحضر الثاني رقم ٢٧١ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من فرانكفورت علي الخطوط الألمانية حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بإجمالي ٥٥٤ عبوة من ماركات عالمية، تم الضبط بواسطة كل من هيثم أحمد مأمور اللجنة الجمركية ومحمد محمود إبراهيم في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة يوسف حامد ومحمود سعد مأمورا الجمرك شارك في الضبط كل من محمود فتحي وهيثم محمد ومصطفى بحر وأحمد عادل ويوسف محمد مآمير الجمرك وريمون غطاس وهاني أبو طالب مديرا الحركة تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

والمحضر الثالث رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من مومباي حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب العيون بعدد ٢٠٠ عبوة، تم الضبط بواسطة كل من علاء عبد الرحمن مأمور اللجنة ومصطفي بحر مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص بالأشعة حسام عبد المنعم ومحمد عبد المنعم رئيس القسم شارك في تحرير محضر الضبط كل من هيثم أحمد ومحمد فتحي ومريم عادل مآمير الجمرك ومحمد رمضان مكاوي رئيس القسم تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.



والمحضر الرابع رقم ٢٧٣ لسنة ٢٠٢٣ كان ضد راكبة مصرية قادمة من مومباي أيضا حاولت تهريب ٩٩ عبوة من مستلزمات طب العيون، تم الضبط بواسطة كل من أحمد السيد مدين مأمور اللجنة وخالد رمضان في التفتيش اليدوي ومن إدارة الفحص حسام عبد العال ومحمد عبد المنعم شارك في الضبط كل من عادل أسامة ومينا عبد المسيح مأمورا الجمرك ومحمد مكاوي رئيس القسم تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.



والمحضر الخامس رقم ٢٧٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب آسيوي قادم من جوانزو علي الخطوط المصرية حاول تهريب ٧١٣ عبوة من المستلزمات الطبية الخاصة بتدبيس المعدة وأدوات الأسنان وأيضا مستحضرات التجميل، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مدين مأمور اللجنة الجمركية وهيثم كامل مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة محمد صلاح كامل مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم شارك في الضبط كل من مصطفى بحر ونهلة حنفي مأمورا الجمرك تحت إشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة، شارك في تحرير محاضر الإدارة محروس حسن رئيس القسم بإدارة الأمن الجمركي.



كما قام مسئولو الإدارة الثالثة بقيادة أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من ميلانو علي الخطوط المصرية حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان بلغ عددهم ٦٠٣ عبوات متنوعة من علب واكياس وأجهزة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر وأماني عبد الله صالح مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومحمد مرسي ومحمود شحاته رئيس القسم من إدارة الفحص بالأشعة، شارك في الضبط كل من هبة مصطفي الشبراوي وتامر عبد الله وأحمد رضوان وعبد القادر السيد مآمير الجمرك تحت إشراف بدوي علي بدوي مدير الحركة.



وقام رجال الإدارة الرابعة بقيادة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد راكب مصري قادم من باريس علي رحلة الخطوط المصرية بحوزته ١٥٥ قرص ترامادول وعقاقير أخرى مدرجة بجداول المخدرات اسفل علب بها "بطاطس" ملفوفة في ورق فضي، تم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية وبسمة حسني مأمور الجمرك في التفتيش اليدوي ومن ادارة الفحص بالأشعة إسلام علاء وأحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط علي محمود علي مأمور الجمرك تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة.

كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٣ بواسطة الإدارة الأولي بقيادة أحمد علي السيد مدير الإدارة وأحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار ضد راكب مصري قادم من ميلانو علي الخطوط المصرية بحوزته شرائط لعقار مخدر، تم الضبط بواسطة كل من شريف عيد مأمور الجمرك تحت اشراف احمد فوزي مدير الحركة.



تم تحرير المحاضر بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

جاء ذلك بمتابعة مستمرة من الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك ودعم ومساندة من الدكتور محمد معيط وزير المالية.