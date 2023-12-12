الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الأمطار تغرق مطار بيروت الدولي (فيديو)

الأمطار تغرق مطار
الأمطار تغرق مطار بيروت الدولي، فيتو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر تدفق المياه إلى قاعات مطار رفيق الحريري، في العاصمة بيروت، حيث اضطر المسافرون لحمل حقائبهم والسير في المياه، ورفعت المطاعم كراسيها في محاولة للحد من الأضرار المادية.

وكانت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر حسابها على "فيس بوك" توقعت ان حالة عدم استقرار سوف تأثر على لبنان والمنطقة تحمل الكثير من الأمطار ابتداء من اليوم الثلاثاء ليلًا حتى صباح يوم الخميس.

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وسيترافق هذا الأمر مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية وتساقط لحبات البرد خاصةً يوم الأربعاء في معظم المناطق مع رياح ناشطة تصل سرعتها إلى 60 كلم في الساعة، وستتساقط الثلوج تتساقط على ارتفاع 1900 متر وما فوق

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بيروت مطار رفيق الحريري أمطار فى مطار بيروت

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