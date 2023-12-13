الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية (صور)

استقبال أولي رحلات
استقبال أولي رحلات شركة بيجاسوس التركية،فيتو

استقبل مطار برج العرب الدولي طائرة شركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي، علي أن يتم تشغيل الرحلات بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة تعليماته بالترحيب بالطائرة وتسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب.

استقال أولي رحلات شركة بيجاسوس بمطار برج العرب

وحرصت سلطات مطار برج العرب الدولي علي استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا، وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

Advertisements

يذكر أن مطار برج العرب الدولي احتفل بسريان كلا من شهادة إدارة الجودة الايزو 9001/2015 وشهادة نظام الإدارة البيئية الايزو 14001/2015 لمدة عام آخر وذلك بعد اجتيازه  مراجعة الجهة المانحة شركة SGS.

تجديد شهادات الأيزو للشركة المصرية للمطارات ومطار برج العرب الدولي

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، وقد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الاهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول على  شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015   ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023.

وتأتي أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة والاستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق  تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تشغيل مطار برج العرب الدولى وتخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار.

تجديد سريان شهادة الايزو بالشركة المصرية للمطارات 

وفي نفس السياق نجح المقر الرئيسى للشركة المصرية للمطارات فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥)والايزو ٢٠١٥-١٤٠٠١ لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS).

وتأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو مشيدًا بجهود العاملين بالمقر الرئيسى والمطارات وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المقر الرئيسى للشركة ومطار برج العرب الدولي على هذا الاعتماد مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، ومؤكدا على أهمية الاهتمام بالمتطلبات البيئية لتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربية على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

شركة بيجاسوس شركة SGS مطار برج العرب الدولي مطار برج العرب مطار صبيحة وزارة الطيران المدني وزارة الطيران

مواد متعلقة

جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب عدد من النظارات المعظمة

بعثة المصري تصل مطار برج العرب الدولي قبل التوجه للمغرب

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024، إكسترا نيوز: تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي ومنافسة بين فريد زهران وحازم عمر

أخبار مصر: بايدن يعلق على غمر أنفاق غزة بالمياه، غمز حكمة افتتاح مونديال الأندية تثير الجدل، حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال

كاميليا، فراشة السينما التى ارتبط اسمها بالموساد، وبواب عمارة يفضح علاقتها بالملك فاروق

صور قتلى جيش الاحتلال في غزة بمعارك أمس، ورسالة عنصرية لضابط لواء جولاني قبل مقتله

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات باللجنة العامة بمركز أبو صوير بالإسماعيلية

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

الانتخابات الرئاسية 2024، الحصر العددي للأصوات بدائرة قسم جرجا في سوهاج

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ غمزة وابتسامة، حكمة افتتاح مونديال الأندية للاعب الاتحاد تهز الوسط الرياضي وسمير عثمان مذهول (فيديو)

ما الهدف من اليوم العالمي للقرود، وكيفية الاحتفال به؟

طوفان المقاطعة يضرب البراندات، زارا تعتذر وبوما تتراجع وستاربكس تخسر 13 مليار دولار

اعتقال رئيس نادي أنقرة جوجو التركي بعد تعديه على حكم مباراة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

الإسكان تطرح أراضى تجاري إداري سكني

سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 12-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 12-12-2023

المزيد

انفوجراف

المنصات الأكثر ترشحًا لجوائز الجولدن جلوب الـ81 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الفرق بين الهدية والهبة والرشوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية