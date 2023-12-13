مطار برج العرب الدولي يستقبل أولى رحلات شركة بيجاسوس التركية (صور)

استقبل مطار برج العرب الدولي طائرة شركة بيجاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة الدولي، علي أن يتم تشغيل الرحلات بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وأصدر الطيار أحمد منصور رئيس مجلس الإدارة تعليماته بالترحيب بالطائرة وتسهيل جميع إجراءات طاقم الطائرة والركاب.

استقال أولي رحلات شركة بيجاسوس بمطار برج العرب

وحرصت سلطات مطار برج العرب الدولي علي استقبال الطائرة بتقليد رش المياة المتبع عالميا، وقام فريق العلاقات العامة بالترحيب بالركاب وتوزيع الهدايا ومساعدتهم في إنهاء إجراءات الوصول.

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يذكر أن مطار برج العرب الدولي احتفل بسريان كلا من شهادة إدارة الجودة الايزو 9001/2015 وشهادة نظام الإدارة البيئية الايزو 14001/2015 لمدة عام آخر وذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة SGS.

تجديد شهادات الأيزو للشركة المصرية للمطارات ومطار برج العرب الدولي

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، وقد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الاهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015 ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023.

وتأتي أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة والاستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تشغيل مطار برج العرب الدولى وتخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار.

تجديد سريان شهادة الايزو بالشركة المصرية للمطارات

وفي نفس السياق نجح المقر الرئيسى للشركة المصرية للمطارات فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥)والايزو ٢٠١٥-١٤٠٠١ لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS).

وتأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد اعتماد شهادة الأيزو مشيدًا بجهود العاملين بالمقر الرئيسى والمطارات وتفانيهم وإخلاصهم في عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المقر الرئيسى للشركة ومطار برج العرب الدولي على هذا الاعتماد مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية، ومؤكدا على أهمية الاهتمام بالمتطلبات البيئية لتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربية على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة.