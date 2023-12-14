الخميس 14 ديسمبر 2023
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في ذكرى وفاته، ماندو العدل عن أحمد راتب: أستاذ كبير

ماندو العدل وأحمد
ماندو العدل وأحمد راتب، فيتو

حرص المخرج ماندو العدل، على إحياء ذكرى وفاة الفنان القدير أحمد راتب، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 14 ديسمبر لعام 2014، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا عظيمًا، وحزنًا أكبر في قلوب كل محبيه.

 

ونشر ماندو العدل صورة له رفقة الراحل أحمد راتب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليها قائلًا: ذكرى وفاة حبيبي الأستاذ الكبير أحمد راتب.. ألف رحمة ونور.

 

أحمد راتب ولد في حي السيدة زينب، عام 1949، بدأ مسيرته الفنية وهو طالب بالمدرسة، وبعد التحاقه بكلية الهندسة، انضم لفرقة التمثيل بالجامعة، لكن بعد ذلك قرر الفنان أن يترك الكلية، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهنا تألق الفنان وحصل على درجة البكالوريوس، وعمل في عشرات الأفلام، التي كانت يظهر فيها بأدوار ثانوية، لكن بعدها بدأت تعرض عليه ادوار هامة وبارزة مع كبار نجوم الفن.

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يشار إلى أن الفنان أحمد راتب شارك في العديد من الأعمال المتميزة، أبرزها دوره في فيلم واحدة بواحدة، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، ومسرحية الزعيم، ومسلسل هند والدكتور نعمان، السيرة الهلالية، وغيرها من الأعمال المتميزة، حيث وصلت حقيبته الفنية لأكثر من 500 عمل فني، تنوع فيه الفنان ما بين السينما والدراما والمسرح، وجميعها أعمالًا تعلق بها الجمهور.

 

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الراحل احمد راتب التواصل الاجتماعي المخرج ماندو العدل المعهد العالي للفنون المسرحية بخيت وعديلة حي السيدة

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