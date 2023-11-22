الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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كان طيب وجميل، ماندو العدل ينعي شقيق الفنان شريف رمزي

شريف رمزي وشقيقه،فيتو
شريف رمزي وشقيقه،فيتو

نعي المخرج ماندو العدل، صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، مطالبا الجمهور بالدعاء له، وذلك من خلال حسابه على "فيسبوك".

 

في هذا السياق، نشر ماندو العدل صورة لصلاح رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك معلقًا عليها بقوله: "صلاح رمزي ابن المنتج والموزع الراحل الكبير محمد حسن رمزي في ذمة الله، ادعوله، كان طيب وجميل جدا الله يرحمه".

 

 وكان أعلن الفنان شريف رمزي وفاة شقيقه صلاح، بعد معاناة مع المرض وبقائه في العناية المركزة بعد دخوله في غيبوبة منذ عامين.

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وكتب شريف رمزي على حسابه الشخصي بـ انستجرام: البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له".

 

على الجانب الآخر، كان الفنان شريف رمزي كشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه “صلاح” وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ فترة ليست قصيرة دخل على إثرها في غيبوبة واحتجز في أحد المستشفيات.

 

آخر تطورات الحالة الصحية لشقيق الفنان شريف رمزي

وقال “شريف” في تصريح خاص لـ"فيتو":" للأسف شقيقي صلاح مازال مريضا وفي غيبوبة بقاله سنة وشهرين"،  مطالبا بالدعاء له.

 

 وفي العام الماضي أعلن الفنان شريف رمزي عن تأجيل إجراء العملية الجراحية التي كان من المفترض أن يجريها شقيقه صلاح رمزي، ولكنها تأجلت بسبب حالته الصحية.

 

وقال الفنان شريف في وقت سابق  من خلال خاصية “الإستوري" عبر حسابه على موقع “إنستجرام":" تم تأجيل عملية أخي نظرا لأن حالته الصحية لا تسمح لإجرائها اليوم.

 

وأضاف شريف رمزي قائلا: أشكر كل من دعا له وكل من إتصل أو بعث الدعاء أرجوكم لاتنسوا الدعاء.

 

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التواصل الاجتماعي العناية المركزة الفنان شريف رمزي المخرج ماندو العدل العملية الجراحية

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