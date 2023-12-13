أوقاف الإسماعيلية تعقد مقارئ القرآن الكريم ومجالس للصلاة على النبي (صور)

عقدت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، فعاليات مقرأة القرآن الكريم ومجالس الصلاة على النبي، الموجهة للأئمة، وذلك بحضور مدير مديرية الأوقاف، ومدير عام الدعوة بالمديرية، ومدير إدارة القنطرة شرق، وذلك في إطار فعاليات القافلة الدعوية.



وأقامت مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، خلال نوفمبر الماضي، أنشطتها الدعوية المختلفة.

Advertisements

جانب المقرأة ومجلس الصلاة على النبي، فيتو

البرامج التثقيفية في المدارس

ونفذت برنامج اللقاءات التثقيفية بالمدارس التعليمية الآتية (مدرسة التل الكبير الرسمية للغات، مدرسة أحمد عرابي الرسمية للغات، ومدرسة الضبعية بمركز ومدينة فايد)، وذلك بهدف نشر الفكر الوسطي المعتدل ونشر الثقافة والأخلاق وتربية النشء.

برنامج البناء الثقافى

ومن جهة أخرى أطلقت مديرية أوقاف الإسماعيلية فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الإسماعيلية بقاعة مناسبات مسجد (الشهداء)؛ والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه، ولرفع الوعي بإنجازات الدولة المصرية والطريق إلى المستقبل ونشر الفكر الوسطى المستنير.

يأتي ذلك تأكيدًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالاهتمام بعقد الندوات الدينية وعمل القوافل الدعوية، وتيسير عملها وتقديم كل سُبل الدعم من أجل خدمة المواطنين وتثقيفهم بأمور دينهم ودنياهم.



في إطار خطة الدولة لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن من خلال عقد المحاضرات التوعوية وإلقاء الدروس وتنفيذ القوافل الدعوية والملتقيات الفكرية والمحاضرات.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ