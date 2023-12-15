الجمعة 15 ديسمبر 2023
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سياسة

ياسر الهضيبى: الأحزاب هى الرابط في العلاقة بين الدولة والمواطنين وتطويرها ضرورى

ياسر الهضيبى،فيتو
ياسر الهضيبى،فيتو

الاحزاب، الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ  قال إن الأحزاب لها أهمية قصوي، فى المجتمع باعتبارها الرابط في العلاقة بين الدولة والمواطنين وبالتالى تطوير الحياة السياسية يعد فعلا من اهم الملفات التى تنتظر الرئيس القادم وهذا يتطلب اعادة النظر اليها خاصة وأن الأحزاب تمتلك كوادر مؤهلة ومدربة سياسيا ويمتلكون رؤية لخدمة المجتمع 

 

دعم دور الأحزاب هام 

 

واكد الهضيبى فى تصريح لفيتو، أن الأحزاب  ايضا تساعد على تنمية الكوادر السياسية التي تقود البلاد، إذ أنها تقدم وزراء ووزراء ورؤساء لجان نوعية ونواب في المجالس النابية المختلفة،وبالتالى دعم دور الاحزاب هام وضرورى خاصة وأن قانون الأحزاب السياسية الحالي قانون جيد ومعقول، ولا يجب دخول عليه أية تعديلات إلا إذا كانت تعديلات طفيفة. 

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 معوقات تواجه الأحزاب

 

وواصل الهضيبى حديثة قائلا، لكن هناك معوقات تواجه الأحزاب، أن الدولة قد تجاوزت الأحزاب في الفترة الماضية وتجاهلتها وذهبت للجمعيات والتكتلات، وعندما علمت الدولة أنها أخطأت عادت واهتمت بالأحزاب مرة أخرى. 

 

وأوضح الهضيبى أن النقطة الأخرى التي تعوق عمل الأحزاب هو عدم وجود تمويل لها، فأي مؤسسة سواء كانت حزبية أو اقتصادية تقوم على الاقتصاد الذي هو روح عمل هذه المؤسسات، مطالبا بضرورة دعم الأحزاب وفقا قاعدتين مهمتين هما:

 

 أولا: الدعم وفقا للعدالة من خلال عتبة قانونية يحصل من خلالها الحزب على تمويل بقدر عدد المقاعد له في المجالس النيابية، وعدد الناخبين الذين انتخبوه في أي انتخابات، وهنا يكون كل حزب حصل على قدر قوته في الشارع. القاعدة 

 

الثانية: لا تتحجج الدولة بهذا الدعم وتتدخل في رؤية الأحزاب، مؤكدا أن دور لجنة شئون الأحزاب لجنة قضائية نري بقاءها وزيادة قوتها وضرورة دعم تشكيل هذه اللجنة بقيادات حزبية قديمة مما لها من خبرات

 

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