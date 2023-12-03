رجال الرئيس المحتمل.. يتواصلون مع الجماهير ويستعدون للملفات الصعبة.. “حملة السيسى”.. محمود فوزى «رجل المهام الصعبة».. و«عبد الجواد» مسئول التواصل مع الأحزاب

فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يحمل الرئيس أثناء ترشحه أسماء ما لا يقل عن 50 موظفا سيعملون معه، بداية من نائب الرئيس المنتخب ووصولًا إلى مستشاريه ومساعديه فى الملفات المهمة، وإن اختلفت الأعداد من دولة لأخرى، لكن الأكيد أن لكل رئيس هناك رجال ظل سرعان ما يخرجون للنور ليتولوا المسئولية. وفى مصر التى ستشهد انتخابات رئاسية مقبلة الشهر المقبل، لم يختلف الأمر كثيرًا، ففى كل حملة من حملات المرشحين الـ4 للرئاسة هناك عقول وكفاءات عكفت على وضع البرنامج الانتخابى، وتعمل ليل نهار على التواصل مع الناخبين وفتح خطوط اتصال مع مختلف القوى السياسية للحصول على دعمها، وفى السطور التالية نلقى الضوء على رجال الرئيس المحتمل ودورهم الهام فى الرحلة نحو قصر الرئاسة.

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المستشار محمود فوزى خبرة قانونية 23 عاما تقود حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. وقيادات حزبية بارزة أبرز المساندين

والبداية مع حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذى تضم حملته عدد من الكوادر والقيادات الحزبية البارزة والتى تقوم بدور كبير فى الفترة الأخيرة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

يتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المستشار محمود فوزى، والذى كان يشغل منصب أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، حيث اعتذر عن عدم الاستمرار فى المنصب، بعد توليه مهام المسئولية الجديدة فى حملة المرشح الرئاسى.

يتمتع المستشار محمود فوزى بخبرة قانونية واسعة تمتد لنحو 23 عاما، ولديه قدرة على إدارة الملفات الصعبة وإنجازها بكفاءة، حيث تولى العديد من المناصب القانونية.

حصل المستشار محمود فوزى على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون (القانون الخاص والقانون العام) 2001- 2002، وماجستير فى القانون الدولى والمقارن من كلية القانون بجامعة انديانا فى الولايات المتحدة الأمريكية (ICL) عام 2009

يذكر أن المستشار محمود فوزى عبد البارى شغل على مدار حياته المهنية العديد من المناصب المهمة منها: الأمين العام لمجلس النواب سابقًا، ومستشارًا قانونيًا لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعى الأول (2016- 2020)، واستمر حتى الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

كما انضم المستشار محمود فوزى عبد البارى، لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتى على رأسها: معاونة الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التى ساهمت فى وضع مشروع الدستور 2014، وعضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التى وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شئون مجلس النواب، وعضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء – لجنة الأمن القومى، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

كما تولى رئاسة الأمانة الفنية للحوار الوطنى التى أشرفت على الإعداد لجلسات الحوار الوطنى خلال الأشهر الماضية.

أحمد عبد الجواد

ثانى الرجال فى حملة السيسى هو النائب أحمد عبد الجواد، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم بالحزب.

ويلعب عبد الجواد دورا مهما للغاية فى عمليات الاتصال بالأحزاب والقوى السياسية المختلفة من أجل التنسيق لكافة الفعاليات الداعمة للسيسى فى مختلف محافظات مصر.، كما يحرص على التواجد فى أغلب فعاليات الحملة.

أحمد بهاء شلبي

أما الضلع الثالث فى الحملة فهو النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والذى يظهر دائمًا على منصة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءاته المتعددة الفترة الماضية.

ويحرص أحمد بهاء شلبى، على المشاركة فى أغلب فعاليات الحملة الانتخابية، لاسيما فى ضوء ما أعلنه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدى، بشأن دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لمساندته فى السباق الانتخابى.

ومن بين أبرز الشخصيات فى حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، النائب عماد خليل، وهو النائب المعين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وعماد خليل أحد الصحفيين البارزين فى الملف القبطى بمصر، وحصل على العديد من الدورات.