الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

تضامن الفيوم: تحول 722 أسرة من الأسر أولي بالرعاية إلى منتجة

مديرية التضامن بمحافظة
مديرية التضامن بمحافظة الفيوم، فيتو

قال جبريل عبدالوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم،  إن 722 أسرة بمحافظة الفيوم، تحولت من أسر األي بالرعاية إلي أسر منتجة، بعد أن تسلمت مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، من المديرية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، التي تعمل في نطاق محافظة الفيوم.

تحسين مستوي المعيشة

وأضاف وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم، ان تسليم المشروعات للأسر الأولي بالرعاية،  عمل على تحسين حياتهم وتحويلها من أسر محتاجة للمساعدات الانسانية،  إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة الفيوم، ما ساهم في تغيير مصادر الدخل القومي، بالإضافة إلي توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة، ومساهمة في تنمية المجتمع المحلي، برواج الحركة التجارية في محيط كل أسرة مستفيدة من المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر.

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ولفت وكيل وزارة التضامن، الي أن المديرية مستمرة في التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتسهيل ممارسة دورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذًا لمبادرة " حياة كريمة " لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم ولتوفير  حياه كريمة، لكل فئات الشعب.

قاعدة بيانات حقيقية

وتابع أن المؤسسات والجمعيات الخيرية الكبيرة، ترصد الأسر الفقيرة، والإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد فقرا،  فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بقري الفيوم ومدنها،  ويتم إجراء خصر ميداني  للمحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة، لتوفير قاعدة بيانات لدي مديرية التضامن تم جمعها من ارض تلواقع، حتي تذهب المساعدات الي المستحقين الحقيقيين.

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