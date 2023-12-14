قصف مدفعي يستهدف منازل عدة في مخيم جباليا

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الخميس، إن هناك قصفا مدفعيا متواصلا يستهدف منازل عدة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركز جباليا الطبي في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وذكرت قناة الأقصي أن سقط 6 شهداء وعشرات المصابين بقصف صهيوني لمدرسة تؤوي نازحين ببركة الشيخ رضوان بمدينة غزة

وتخوض المقاومة اشتباكات ضارية مع الاحتلال قرب "شارع أحمد ياسين" بمنطقة التوأم شمال غزة.

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وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 18.608 شهداء و50.594 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب

وذكرت الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز عددا من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى كمال عدوان د. أحمد الكحلوت للاستجواب تحت التعذيب وحرمانهم من الطعام والشراب وقد اخلت سبيل عدد منهم ثم أطلقت عليهم النار مما أدى إلى إصابة 5 من الطواقم والجرحى والنازحين.

استهداف مستشفى كمال

كما شددت قوات الاحتلال حصار واستهداف مستشفى كمال عدوان واطلاق النار باتجاه غرف المرضى والساحات وتمنع عن الماء والطعام والكهرباء ونخشي وفاة 12 طفلًا في عناية الأطفال نتيجة تركهم بلا حليب وبدون أجهزة دعم الحياة.