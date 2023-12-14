ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري المصري، تقام اليوم الخميس 4 مباريات قوية في إطار منافسات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري للموسم الحالي 2023/2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 مساء.

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا كليوباترا - 4 مساء.

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء.

المصري ضد الزمالك - 7 مساء.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- بيراميدز 16 نقطة

2- الأهلي 14 نقطة

3- طلائع الجيش 14 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

5- زد اف سي 13 نقطة

6- مودرن فيوتشر 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- المصري البورسعيدي 12 نقطة

10- الزمالك 11 نقطة

11- الجونة 10 نقاط

12- إنبي 10 نقاط

13- بلدية المحلة 9 نقاط

14- الإسماعيلي 7 نقاط

15- الداخلية 6 نقاط

16- فاركو 5 نقاط

17- المقاولون العرب 4 نقاط

18- البنك الأهلي 3 نقاط

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وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حكام مباريات اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري الممتاز.

البنك الأهلي ضد الجونة

يدير مباراة البنك الأهلي ضد الجونة طاقم حكام مكون من حسني سلطان حكما للساحة ويعاونه كلا من مصطفى عطية مساعد أول ومحمود حسين مساعد ثاني وأسامة إسماعيل حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وسامي هلهل حكم فيديو مساعد .

فيوتشر ضد سيراميكا

يدير مباراة فيوتشر ضد سيراميكا طاقم مكون من السيد منير حكما للساحة ويعاونه كلا من عدي عيد مساعد أول وحاتم علام مساعد ثاني ومحمد عباس مايو حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومحمود ناصف حكم فيديو مساعد.

بيراميدز ضد بلدية المحلة

يدير مباراة بيراميدز ضد بلدية المحلة طاقم مكون من صبحي العمراوي حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل شعبان مساعد أول وإسلام أبو العطا مساعد ثاني ومصطفى الشهدي حكما رابعا ومحمد الحنفي حكم فيديو والسيد شعبان حكم فيديو مساعد .

المصري ضد الزمالك

يدير مباراة المصري ضد الزمالك طاقم مكون من محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وهاني عبدالفتاح مساعد ثاني وحمادة القلاوي حكما رابعا ومحمد عادل حكم فيديو وأحمد حسام طه حكم فيديو مساعد .

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة