الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

الزمالك والمصري،
الزمالك والمصري، فيتو

الدوري المصري، تقام اليوم الخميس 4 مباريات قوية في إطاار منافسات الأسبوع التاسع من منافسات الدوري المصري للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

البنك الأهلي × الجونة - 4 مساء

مودرن فيوتشر × سيراميكا كليوباترا - 4 مساء

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصري × الزمالك - 7 مساء

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من من مسابقة الدوري الممتاز.

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ويشهد اليوم الخميس إقامة أربع مواجهات في افتتاح الجولة التاسعة، وتم اختيار أطقم التحكيم للمباريات الأربع على النحو التالي:

مباراة البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب

مباراة مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام 

مباراة بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

مباراة المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب 

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري 

وجاءت مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي ضد الجونة - 4 عصرا - ستاد المقاولون العرب

مودرن فيوتشر ضد سيراميكا - 4 عصرا - ستاد السلام 

بيراميدز ضد بلدية المحلة - 7 مساء - ستاد الدفاع الجوي

المصري ضد الزمالك - 7 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب 

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الداخلية ضد سموحة - 4 مساء - ستاد السلام 

طلائع الجيش ضد المقاولون العرب - 6 مساء - ستاد جهاز الرياضة 

فاركو ضد زد - 6 مساء - ستاد الجيش ببرج العرب

السبت 16 ديسمبر 2023

إنبي ضد الإسماعيلي - 7 مساء - ستاد بتروسبورت

الأهلي ضد الاتحاد السكندري - مؤجلة 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري

وكانت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، قررت في وقت سابق إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر الجاري، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر الجاري، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر الجاري، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- طلائع الجيش 14 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة
5- زد اف سي 13 نقطة
6- مودرن فيوتشر 12 نقطة
7- الاتحاد السكندري 12 نقطة
8- سموحة 12 نقطة
9- المصري البورسعيدي 12 نقطة
10- الزمالك 11  نقطة 
11- الجونة 10  نقاط
12- إنبي 10  نقاط
13- بلدية المحلة 9  نقاط
14- الإسماعيلي 7  نقاط
15-  الداخلية 6  نقاط 
16- فاركو 5  نقاط
17- المقاولون العرب 4  نقاط
18- البنك الأهلي 3 نقاط

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