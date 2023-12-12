غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا لديربي الغربية في دوري المحترفين

دوري المحترفين، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني حسام عبد العال استعداداته لمباراة طنطا الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين.

شهد المران حضور الكابتن محمود المشاقي، والكابتن أحمد حسن، والكابتن طارق محجوب أعضاء اللجنة الفنية لنادي غزل المحلة لمؤازرة الفريق قبل المواجهة الهامة أمام طنطا.

ويواصل الجهاز الطبي لنادي غزل المحلة تأهيل جناح الفريق اللاعب محمد جابر للحاق بالمباراة.



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ويحتل غزل المحلة وصافة الترتيب برصيد 21 نقطة وبالتساوي مع دجلة ولافيينا وحرس الحدود.

غزل المحلة يتعادل مع راية

دوري المحترفين، وانتهت مباراة غزل المحلة وراية بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت في الجولة 11 بدوري المحترفين على ستاد غزل المحلة.

وجاءت المباراة بشكل هادئ من الطرفين، حيث حاول لاعبو المحلة في العديد من الأوقات خطف هدف الفوز لكن دون جدوى.

نتائج مباريات اليوم بدوري المحترفين

حرس الحدود يفوز 3_1 على طنطا.

النجوم يفوز 2_1 على النصر للتعدين.

وي يفوز 2_1 على المقاصة.

لافيينا يفوز بهدف على مكادي.

أسوان يتعادل سلبيًا أمام بترول أسيوط.

بتروجيت يفوز 3_0 على بروكسي.

ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ11



1- وادي دجلة 20 نقطة

2- بتروجيت 20 نقطة

3- غزل المحلة 20 نقطة

4- حرس الحدود 18 نقطة

5- لافيينا إف سي 18 نقطة

6- بترول أسيوط 18 نقطة

7- السكة الحديد 15 نقطة

8- طنطا‏ 15 نقطة

9- أبو قير للأسمدة 15 نقطة

10- راية 14 نقطة

11- القناة 13 نقطة

12- بروكسي 13 نقطة

13- مكادي 12 نقطة

14- أسوان 12 نقطة

15- دكرنس 12 نقطة

16- وي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 6 نقاط

18- النجوم 6 نقاط

19- جمهورية شبين 5 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط





نظام دوري المحترفين



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 - 2024



ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.