الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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محافظات

واعظات الإسماعيلية يشاركن في اللقاء التثقيفي الثالث (صور)

واعظات الإسماعيلية
واعظات الإسماعيلية يشاركن في اللقاء التثقيفي الثالث، فيتو

شاركت واعظات الإسماعيلية، فى فعاليات اللقاء التثقفي الثالث، الذى عقدته مديرية أوقاف الإسماعيلية تحت رعاية فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف.   

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مكان إقامة اللقاء 

وأقيم اللقاء بمجمع الشهداء الإسلامي، الشهير بمجمع الدوحة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.  
 

جانب من مشاركة الواعظات، فيتو
جانب من مشاركة الواعظات، فيتو

وكان قد شهد اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، في وقت سابق  يرافقه فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، الدكتورة رانيا مصطفى محمود الأستاذة بكلية الطب جامعة قناة السويس وعدد من الأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية. 

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المستهدف من اللقاء 

ويستهدف اللقاء الثاني لتثقيف الأئمة والواعظات عدد 250 إمام وواعظه بمديرية أوقاف الإسماعيلية، 

 

بداية اللقاء 

بدأ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم لفضيلة القارئ الشيخ مصباح شكري، ثم كلمة ترحيبية لوكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية مثمنًا مثل هذه اللقاءات التثقيفية والتي تؤتي ثمارها وتعود بالنفع المباشر على الأئمة والواعظات؛ حتى يتمكنوا من أداء واجبهم المنوط بهم في مساجدهم في الدعوة إلى الله، كما أكد على أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للقاء التثقيفي السابق والذي بدوره يساهم في بناء إمام مثقف واعٍ قادر على توظيف الدين في كافة الأمور الحياتية التي تخدم أبناء وطنه.  

 

جانب من مشاركة الواعظات، فيتو

وفي كلمته، نقل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، تحيات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للأئمة والواعظات بمديرية أوقاف الإسماعيلية، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد، مثمنًا دورهم الفعال في بناء الوطن والمحافظة على سلامة المجتمع وسلامة عقائده وقيمه الوسطية.  

 

مؤكدًا على ضرورة أن يكون رجال الدين قادة ولديهم اطلاع شامل بكافة مناحي الحياة ولا سيما علاقة الدين بالطب، وربط الدين بالحياة العملية.  

 

إشراك أخلاقيات الدين الإسلامي في المجال الطبي 

ثم ألقت الدكتورة رانيا، المحاضرة الرئيسية للقاء التثقيفي،  وهي إشراك أخلاقيات الدين الإسلامي في المجال الطبي، وبناء الإنسان والطبيب وذلك من خلال منصبها كمدير لوحدة الدعم بكلية الطب.

مشيرة إلى أهمية ترسيخ القيم والسلوكيات الإسلامية الوسطية السليمة في الأطباء الجدد خريجي جامعة قناة السويس؛ وذلك لأن الهدف الأساسي من مهنة الطب في المقام الأول هو خدمة الإسلام والإنسان.
 


 

 

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