الخميس 14 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

رامي جمال يواصل تصدر تريند اليوتيوب بـ "جيت متأخر" (فيديو)

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

نجح المطرب رامي جمال، في مواصلة تصدر تريند “اليوتيوب"، وذلك بأغنيته الجديدة “جيت متأخر”، والتى حققت 2.5 مليون مشاهدة علي اليوتيوب 

 

أغنية "جيت متأخر" من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.

كلمات أغنية جيت متأخر


وتقول كلمات الأغنية: "لا جيت متأخر.. أيوة خلاص مابقاش نافع.. روح بقا ليه راجع.. عايز إيه.. بتقولي وحشتك والمفروض أنا أكون عارف.. لا تلاقيك فاضي قولت أراضيك.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها..ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين..
ده انا بصفى في ثانيتين.. ما كنت قصادك وأنت مشيت وقسيت جامد.. أيوة نصيب وارد.. يمكن خير.. بالعافية طلعت بقلبي سليم فأنا مش عايز.. أي كلام خالص قولت كتير.. مش كنت طيب قولتها يا حبيبي في وقتها كان ممكن أحسها.. ده أنا كنت في عرض كلمتين كانوا فارقوا شويتين ده أنا بصفى في ثانيتين". 

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المطرب رامي جمال الدوريات العالمية ألحان محمود أنور أغنية جيت متأخر كلمات أغنية جيت متأخر

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رامي جمال يتصدر اليوتيوب بـ "جيت متأخر" (فيديو)

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