الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

يسري نصرالله ضيف إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الجمعة

يسري نصر الله، فيتو
يسري نصر الله، فيتو

يحل المخرج الكبير يسري نصرالله، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج بالخط العريض، يوم الجمعة المقبل.

 

وخلال الحلقة يكشف نصرالله العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

ويكشف كواليس عمله مع المخرج الكبير يوسف شاهين، وما تعلمه منه خلال مشواره الطويل، ولماذا قال له شاهين: "احسنلك تشتغل سواق لوري".

 

كما تحدث نصرالله خلال الحلقة عن رأيه في قرار وزارة الثقافة بإلغاء مهرجان القاهرة السينمائي أو تأجيله إلى أجل غير مسمى.

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أحمد زكي

 

أيضا كشف نصرالله أسرارا تفصيلية حول خناقته مع النجم الراحل أحمد زكي، بسبب عدم اختياره في أحد أفلامه.

 

وخلال الحلقة يتطرق نصرالله إلى بداياته الفنية، وسر دراسته للاقتصاد والعلوم السياسية، ولماذا ترك الدراسة في المعهد العالي للسينما.

 

برنامج بالخط العريض

 

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في التاسعة والنصف مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

 

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