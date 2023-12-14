آخر نتائج الدورى المصري.. بيراميدز يسعى للحفاظ على الصدارة أمام البلدية.. الزمالك يصطدم بالمصرى.. وفيوتشر يواجه سيراميكا

الدوري المصري، تفتح اليوم الخميس مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي بأربع مواجهات حيث يلتقي فريق البنك الأهلى أمام الجونة في الرابعة عصر ويلتقى فيوتشر مع نظيره فريق سيراميكا كيلوباترا في نفس التوقيت ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم وفي نفس التوقيت يستضيف نادي بيراميدز فريق بلدية المحلة.

مباراة البنك الأهلي والجونة

وكان آخر ظهور للبنك الأهلي بالدوري المصري أمام الإسماعيلي وهزم بنتيجة 2\1 أما الجونة فكان آخر ظهور له أمام طلائع الجيش وانتهي بالتعادل 1\1.

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ويسعي البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفي إلي تعديل مسار الفريق بسبب نتائجه السلبية الأمر الذي أدى إلي تجميد المستحقات والتهديد بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق.

ويتذيل البنك الاهلي جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط في حين يحتل الجونة الترتيب الـ11 برصيد عشر نقاط.

مباراة فيوتشر وسيراميكا

وكان آخر ظهور لفيوتشر بالدوري المصري أمام الزمالك بالجولة السابعة وهزم بثنائية نظيفة ويسعي للتعويض بمباراة اليوم للعودة للمربع الذهبي بالدوري.

أما سيراميكا فكان اخر ظهور له أمام إنبي بالجولة الثامنة بالدوري الممتاز وفاز بنتيجة 4\2 ويسعي لتحقيقي الفوز لتاكيد جدارته بالتواجد بالمربع الذهبي.

ويحتل فريق فيوتشر الترتيب السادس بجدول الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة في حين يحتل سيراميكا الترتيب الرابع برصيد 13 نقطة.

مباراة بيراميدز وبلدية المحلة

وكان آخر ظهور لبيراميدز بالدوري المصري أمام الإسماعيلي بالجولة السابعة وفاز بنتيجة 2\1.

أما بلدية المحلة فخسر من طلائع الجيش بثنائية في آخر ظهور له بالدوري.

يحتل فريق بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة أما بلدية المحلة فيحتل الترتيب الـ13 برصيد تسع نقاط.

مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس بإستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لمواصلة الانتصارات مع معتمد جمال أمام المصري البورسعيدي وتحقيق الفوز السادس على التوالي في كافة البطولات منذ توليه مهمة تدريب الزمالك.

وخاض معتمد جمال 5 مباريات مع الزمالك حقق فيها الفوز جميعا وكانت في ثلاث بطولات مختلفة وهي الدوري الممتاز وكأس مصر والكونفدرالية.

قائمة الزمالك أمام المصري

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الاحتفال بعودة محمود حمدي الونش لقائمة الفريق أمام المصري بالدوري الممتاز، بعد غياب 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

واحتفل لاعبو الزمالك بالونش بعد تناول وجبة العشاء وهتفوا للاعب احتفالا بعودته الملاعب.

وعاد محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الأبيض من جديد بعد غياب 7 أشهر عن تواجده في القائمة التي تواجه المصري البورسعيدي غدا في الدوري المصري الممتاز.

وكان محمود حمدي الونش قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جمعتهما يوم 13 مايو الماضي في الدوري المصري الممتاز للموسم الماضي.

وعاد الونش مرة أخرى للدخول في قائمة الزمالك بعد 7 أشهر تحديدا من إصابته في لقاء الإسماعيلي.