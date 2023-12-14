الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: تنظيم لقاءات مع ممثلي غرفتي جدة ومكة المكرمة

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

عقدت اللجنة التي تنظمها البعثة التجارية المصرية إلي السعوديةالمجلس التصديري للصناعات الهندسية عدد من اللقاءات مع ممثلي الغرفة التجارية في جدة، وكذلك غرفة مكة المكرمة، في إطار مساعي المجلس التصديري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الهندسية إلى المملكة العربية السعودية.

 

شارك في اللقاءات ممثلو غرفة جدة على رأسهم سلطان الحامد مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ومن غرفة مكة المكرمة فهد بن سعود دمنهوري - مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة و مريم الحربي - مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة.

Advertisements

 

وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن اللقاءات جاءت بدعم كبير من السفير أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السعودية، وكذلك السيد عمرو عادل مستشار التمثيل التجاري في السعودية.

 

وأشارت مي حلمي المدير في تصريحات سابقة إلي أن البعثة تضم 16 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية.

 

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية  التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة في القطاعات الهندسية المختلفة.

 

 

انطلاق  البعثة التجارية المصرية في السعودية بمشاركة 16 شركة

انطلقت أعمال البعثة التجارية المصرية بقطاع الصناعات الهندسية إلى السعودية  ، وحضر الافتتاح السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية وبندر العامري رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي وعمرو عادل مستشار التمثيل التجاري.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البعثة تضم قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية، مشيرة إلي التعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك التعاون مع شركة ITL للشحن وشركة tuv austria.

 

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية  التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

 

وكشفت مي حلمي أن هناك تنسيق مع التمثيل التجاري لخروج البعثة التجارية على أكمل وجه من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون القطاعات المشاركة شريك رئيسي وداعم لنمو الصادرات المصرية.

 

وزير الصناعة: معرض فود أفريكا نقطة انطلاق للمنتجات المصرية لأسواق العالم

افتتاح معرض فوود أفريكا بحضور وزراء الصناعة والنقل والتموين (صور)

وأوضح المجلس التصديري، أنه من المقرر تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية في أحد فنادق جدة يوم 13 ديسمبر الجاري بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مي حلمي المجلس التصديرى للصناعات الهندسية التصديري للصناعات الهندسية الصادرات الهندسية المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

غرفة الصناعات الهندسية تبحث خطتها للمشاركة في المعارض الدولية خلال 2024

الصناعات الهندسية تبحث مع هيئة التصنيف الفرنسية منح شهادات الاعتماد الدولية لمستلزمات صناعة السفن

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

محاكمة يحيى حسين عبد الهادي، بعد قليل

السيسي وبوتين يقودان تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 14-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

تعليق شديد اللهجة من الجيش الإيراني بشأن تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر

قانون الانتخابات الرئاسية، موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أخبار مصر: انطلاق مهرجان الجونة السينمائي، بدء إجراءات عزل بايدن، ارتفاع أسعار البصل بالكويت بعد قرار مصر، زلزال في الدولار

Advertisements

منوعات

المزيد

سؤال مباغت عن "هدية عيد الميلاد لأطفال غزة" يحرج سوناك على الهواء (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 14-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 14-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس 14-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 14-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الخميس 14-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية