الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

لجنة الضرائب بالصناعات
لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية،فيتو

 انعقدت لجنة الضرائب والجمارك بـ اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى، اجتماعها التاسع والعشرون خلال دورة مجلس إدارة الاتحاد 2021-2025، بحضور المهندس عصام النجار  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إبراهيم السيجينى رئيس جهاز حماية المستهلك  والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك المصرية.

Advertisements

 استعرض الاجتماع العديد من طلبات ومقترحات الأعضاء ممثلى الغرف كما تم مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالتشوهات الجمركية  الناتجة عن زيادة الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على بعض الأصناف عن الضريبة الجمركية على المنتج التام وذلك تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا للتعريفة الجمركية لمعالجة إثر هذه التشوهات.


 كما استعرضت اللجنة خطاب رئيس مصلحة الجمارك بشأن حث المتعاملين مع مصلحة الجمارك على أن يتم شحن الرسائل المستوردة من الخارج وجهتها النهائية الموانئ الجافة أو أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ حتى لا تتكبد الشركات رسوم أرضيات وغرامات باهظة وذلك من أجل تيسير عملية الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المستوردة من الخارج.

 

منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة

 وطبقا لتصريحات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020  فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

الرقابة على الصادرات تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص 

 وأشار إلى أن الهيئة تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص، وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية.. كما تضم نخبة من الكوادر وفريق عمل متكامل من أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية على أحدث التقنيات المستخدمة في الفحص والتحليل.. وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO 17065, ISO 17020, ISO 17025 & PT Unit).
 

منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات

 وأوضح أن الهيئة هي إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001. 

وزير الصناعة: معرض فود أفريكا نقطة انطلاق للمنتجات المصرية لأسواق العالم

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. توفير فرص عمل بالمحافظات.. لقاء في اتحاد الصناعات وتنظم ملتقى توظيفي

الرقابة على الصادرات: نمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل

 وتمتلك  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا، صرح بذلك  المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة، حيث تمتلك  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن أكثر من 1500 اختبار معتمد محليا ودوليا، لافتا إلى أن الهيئة تسعى فى خطتها لهذا العام أن تصل الاختبارات المعتمدة بمعامل الهيئة إلى 2000 اختبار معتمد كما تعتمد الهيئة على كوادر فنية بشرية من الفاحصين على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصادرات والوردات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات مصلحة الجمارك المصرية جهاز حماية المستهلك إتحاد الصناعات الجمارك

مواد متعلقة

الرقابة على الصادرات تشارك فى معرض القاهرة للأخشاب والماكينات

الرقابة على الصادرات تستقبل الملحق التجاري بالسفارة الهندية لبحث سبل زيادة التبادل التجاري

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين اليوم

التضامن تفرض رسوما إضافية على دخول السينما وتذاكر السكة الحديد

إيران توجه تهديدا لأمريكا بسبب قوة دولية فى البحر الأحمر، اعرف التفاصيل

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، إعرف التفاصيل

أسما شريف منير بعد حلق شعرها للمرة الثانية: "اللوك عجبني"

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

تعليق شديد اللهجة من الجيش الإيراني بشأن تشكيل قوة دولية بالبحر الأحمر

Advertisements

منوعات

المزيد

ماتت 24 دقيقة ثم عادت إلى الحياة، ما القصة

كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي يطلب قميص الأهلى لوضعه في متحف فيفا

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 15-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الجمعة 15-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 14-12-2023

لجنة الضرائب بالصناعات تناقش التشوهات الجمركية الناتجة عن زيادة الضريبة لمستلزمات الإنتاج

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-12-2023 في بداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 14-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية