حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. توفير فرص عمل بالمحافظات.. لقاء في اتحاد الصناعات وتنظم ملتقى توظيفي

أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية، والذى شهد فى بدايته جولة لوزير العمل حسن شحاتة لمحافظة أسيوط استقبله خلالها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مطار أسيوط الدولي، جاء فى بدايتها افتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية في "أسمنت أسيوط" بمشاركة 72 شركة، ولقاء مع "العمال" لحثهم على العمل وزيادة الإنتاج.. إلى التفاصيل.

في بداية الأسبوع إستقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مطار أسيوط الدولي، وزير العمل حسن شحاتة،وذلك في بداية جولة ميدانية للوزير،داخل مواقع عمل بالمحافظة..ودارت نقاشات على هامش الاستقبال بين "الوزير" و" المحافظ" بشأن التنسيق والتعاون في ملفات مشتركة،تخص خدمات مقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

وبدأ الوزير جولته في مواقع عمل وإنتاج بمحافظة أسيوط، حيث افتتح، ومحافظ أسيوط، النادي الرياضي بشركة أسمنت أسيوط، "ملتقى السلامة والصحة المهنية "، بمشاركة 142 من ممثلي 72 شركة بمحافظة أسيوط،بحضور رئيس جامعة أسيوط د. أحمد المنشاوي،ووفد من وزارة العمل ومديريتها بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات شركات.

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وزارة العمل،فيتو

كما واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته في أسيوط ،بلقاء مع العمال بشركة بتروجيت وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولي بالمحافظة الذي يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر،وغير مباشر،وذلك برفقة المحافظ عصام سعد محافظ أسيوط،وقيادات مديرية العمل، و الشركات، وذلك للإطمئنان على توفر اشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي،كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقي العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية،مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع،وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل..

وزارة العمل،فيتو

وشاهد الوزير شحاتة تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة،وذلك بموقع شركة النيل لتسويق البترول بالمنطقة البترولية بالمحافظة، واستمع إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة،وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد..

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

وسلم وزير العمل 42 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، وذلك خلال تفقده مركز التدريب المهني ببنى غالب بأسيوط، وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، سلم الوزير خلال جولته بالمركز أيضا شهادات إتمام التدريب لـ 47 خريج من برامج التدريب المهني بالمركز على مهن التسويق الإلكتروني،والتفصيل والخياطة، فضلًا عن تكريم 4 نماذج مشرفة من خريجي المركز على مهن التبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلي،وصيانة الأجهزة المنزلية،حيث تم تعيينهم في شركات قطاع خاص.



ملتقى التوظيف للشباب

ودعا وزير العمل حسن شحاتة، الشباب المصري،إلى تغيير ثقافتهم نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل في "التدريب المهني" للتأهيل على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاحه، والمحافظ، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين يوفر 2800 فرصة عمل بمشاركة 28 شركة قطاع خاص بالمحافظة..

وزارة العمل،فيتو

وبحسب بيان صحفي للوزارة انعقد الملتقى تحت رعاية الوزير، والمحافظ، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط.

وأكد " شحاتة " أن الوزارة تسعى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولذوي الهمم، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحث الوزير شباب المحافظة على المشاركة في الملتقى وتغيير الثقافة نحو العمل الحر، موجها مدير المديرية بأهمية متابعة شغل تلك الفرص المتاحة والتأكد من استلام الشباب للعمل ومتابعتهم.

وزارة العمل،فيتو

وأوضح البيان أن فرص العمل المتاحة بالملتقى تشمل تخصصات مختلفة وهي: مهندس ميكانيكا، ومهندس إنتاج، ومهندس صيانة، ومهندس IT، أخصائي تمويل، وأخصائي نقل، وموظفين فروع بشركات أغذية، ومديري مبيعات، وفني صيانة، ومحاسب، ومشرفين أمن، ممثل خدمة عملاء، وكول سنتر، ومدخل بيانات، وكيميائي، وفنى كهرباء، وسائق، وفني معمل، ومعاون تمريض..وأنه يمكن التواصل مع مديرية العمل بشكل مباشر للحصول على تلك الفرص..

وزارة العمل،فيتو



وخلال الأسبوع أيضا التقى وزير العمل حسن شحاتة، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي فى اجتماع موسع لمناقشة عدد من الملفات المشتركة.

وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل، بمكتبة بالوزارة،وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات،برئاسة الدكتور أورسلا بيرنرت العضو المنتدب بمجلس الإدارة -التي تزور مصر خلال هذه الأيام- المُكلفة بإدارة الموارد البشرية لفروع "الشركة"، التي تمتلك فروعا في 30 دولة حول العالم، ومنها مصر،وتمثلها في مصر "ليوني مصر " بـ 15 مصنعًا،منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنعين بمحافظة أسيوط، ويضم فريق "ليوني مصر"، 5.600 شخص ما بين عامل وفني ومهندس،مُدربين على أعلى مستوى مقارنةً بمواقع "ليوني" المنتشرة في 30 دولة حول العالم..

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، الإدارات المُختصة بملف التدريب المهني،بتكثيف الجهود وتنفيذ البرامج لإنجاز خطة 2023-2024، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،مع التوسع في دمج الفئات الأكثر إحتياجًا في تلك الخطط ومنهم "ذوي الهمم" و"المرأة المَعيِلة"،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،وتنفذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية مهارات الشباب،مجددًا دعوته إلى الشباب من الجنسين بالتوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات التي يقطنون بها للتقديم على دورات التدريب المهني حتى يكونوا جاهزين لاحتياجات سوق العمل.

وجاءت توجيهات الوزير هذا الأسبوع، تزامنًا مع إجتماع تنسيقي بين "الوزارة"،و"برنامج الأغذية العالمى WFP"،و"برنامج التعاون الألمانى"، وشركة "قُدرة للتنمية والحلول التكنولوجية"،والذي إنعقد بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة الخطة التنفيذية بين "الوزارة" و"البرنامج" لبرنامج تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة في 8 محافظات في صعيد مصر، لتؤهل الشباب على 5 مهن مُستقبلية،هي محافظات:أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم "،على مجالات ومِهن:الطاقة الشمسية،والتفصيل والخياطة، وصيانة المحمول، وصيانة الحاسب الآلي، والتطريز اليدوى،لإكساب الشباب من الجنسين من سن 18 إلى 35 سنة على التدريبات المهارات الحديثة، التى ترفع من قُدراتهم،وتعمل على تعزيز حصولهم على فرص عمل مختلفة بسوق العمل، وذلك فى إطار التعاون المُثمر بين "الوزارة" و"البرنامج" فى مجال تنمية رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل الحديثة،وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وبحسب بيان "الوزارة" فإن هذا الاجتماع التنسيقى الذى نظمته الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة المركزية للتدريب المهنى، افتتح فعالياته المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، بكلمة أكد خلالها على أهمية تفعيل الخطة التدريبية بالمحافظات والاستفادة من طاقات الشباب من الجنسين وتوجيه كفاءاتهم للمشاركة فى عمليات التنمية الإقتصادية، ودعمهم من خلال برامج التدريب المهنى المجاني المُخطط تنفيذها خلال الفترات المُقبلة، مقدمًا الشكر والتقدير لمسئولى برنامج الأغذية العالمى، ومديرى مديريات العمل ومسئولى التدريب بالمحافظات المشاركين فى الاجتماع على جهودهم الفعالة لإنجاح ذلك التعاون وتقديم أفضل الخدمات التدريبية للشباب..

وأعلنت وزارة العمل فى بيان لها، عن افتتاح ورشة العمل الثانية حول بيئة العمل اللائقة للجنسين،المُنعقدة على مدار يومين بمحافظة الإسكندرية، تنسيقًا مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة،وذلك ضمن سلسلة من ورش العمل التى تهدف إلى نشر دليل التفتيش الذى يُراعى "المساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع"،فى إطار التعاون بين مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"،ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بوزارة العمل.

وتتضمن الورشة يوم تدريبي لمفتشي العمل والسلامة وأعضاء وحدة المساواة بين الجنسين بمحافظات: الأسكندرية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، ودمياط، ومطروح، والمنوفية، والغربية، والشرقية، حول دليل التفتيش، والتركيز علي مناقشة مُدونة السلوك الخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى مكان العمل.

فرص عمل جديدة للشباب الخريجين

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة العمل في بيان لها عن تلقيها طلبات من 75 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر نوفمبر 2023 الجارى.

وجاء في البيان الصحفي،أن نشرة التوظيف الدورية تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوم، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة،متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، وأسيوط، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية، وبورسعيد، وسوهاج، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية...وفي تخصصات: صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية، وممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين، ومندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع، ومعلمين جميع التخصصات،وسكرتارية، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال انتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

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