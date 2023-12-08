الرقابة على الصادرات تشارك فى معرض القاهرة للأخشاب والماكينات

تشارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فى فعاليات معرض Cairo Wood Show الذي انطلقت فعالياته بالأمس الخميس، وتستمر فعاليات المعرض على مدار أربعة أيام حتى العاشر من وتستهدف المشاركة دعم المصدرين وذلك من خلال التعريف بالعديد من الخدمات المقدمة من الهيئة وخاصة شهادات البيع الحر Free Sale.

ويقام المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر -صالة العرض (4-5).

مشاركة أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية كبرى تقدم أحدث المنتجات في مجال صناعة الأخشاب

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ويشهد المعرض في دورته الحالية مشاركة أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية كبرى تقدم أحدث المنتجات والتقنيات والتطبيقات الصناعية في مجال صناعة الأخشاب والمكائن إلى أكثر من ١٠٠٠٠ زائر متخصص من مختلف القطاعات الصناعية والإنشائية المرتبطة بصناعات الأخشاب.

ويشهد المعرض أيضًا تنظيم برنامج خاص للقاءات الأعمال الثنائية بين الشركات العارضة وأكثر من ٥٠ مشتريا تجاريا إقليميا ودوليا لتهيئة فرص تصديرية للشركات العارضة.

انطلاق فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات Cairo Wood Show 2023 في دورته الثامنة

وانطلقت بالأمس الخميس فعاليات معرض القاهرة للأخشاب والماكينات Cairo Wood Show 2023 في دورته الثامنة، والذي يقام خلال الفترة من 7 – 10 ديسمبر 2023 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية.

وقال المهندس طارق حبشي رئيس الغرفة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:" إن المعرض يتيح الفرصة للشركات المصنعة لماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج سواء محلية أو أجنبية لعرض التكنولوجيا الحديثة لتحديث الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي".

وأوضح أن رعاية الغرفة للمعرض تأتي بهدف تشجيع الصناع علي زيارة المعرض لأنه فرصة جيدة للعاملين بقطاع صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، حيث يتم من خلاله استعراض الجديد في مجالات التكنولوجيا وماكينات صناعة الأثاث والأخشاب والخامات البديلة ومستلزمات الإنتاج، مما يعزز من فرص استفادة الموزعين والموردين والمصممين الداخليين ومصنعي الأثاث ومطوري المشاريع للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات، ويساعد الصناع لمواكبة التطور في مجال الصناعة وتعميق المكون المحلي.

وأكد أن الغرفة تعمل على التنسيق مع الجامعات وخاصة كليات الفنون التطبيقية والتصميم للتعاون وتشجيع الطلاب لزيارة المعرض والتعرف على الخامات والماكينات عن قرب مما يربطهم بشكل عملي بالصناعة وتطبيقاتها، مع توفير وسيلة نقل للطلاب وهيئة التدريس مجانا للكليات التي تتواجد في المحافظات بالتنسيق مع الشركة المنظمة.

كما تقوم الغرفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمشاركة بالمعرض لأنه الجهة المنوطة بالخدمات المالية والغير مالية التي تقدم للقطاعات الصناعية وخاصة أن المعرض يضم عارضين وزائرين مصنعين يمكن لهم الاستفادة من معرفة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وكذلك بالتعاون مع مكاتب الغرف التجارية بدمياط والإسكندرية والصعيد للترويج للمعرض.