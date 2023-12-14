خلال ساعات، نظر جلسة إعادة محاكمة المتهم بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد وهو المتهم الثاني في القضيه المعروفة إعلاميًّا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.



كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.



كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.

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وكانت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل قضت بإعدام 7 متهمين شنقًا، في قضية قتل اللواء نبيل فراج، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، والمتهمين هم: محمد سعيد فرج سعد وشهرته "محمد القفاص" (محبوس)، مصطفى محمد حمزاوي (محبوس)، أحمد محمد الشاهد (محبوس)، شحات مصطفى محمد وشهرته "شحات رشيدة" (محبوس)، صهيب محمد نصر الدين الغزلاني (محبوس)، محمد عبد السميع حميدة وشهرته "أبو سمية" (محبوس)، صلاح فتحي النحاس (محبوس).

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كما عاقبت المحكمة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما ألزمتهم بدفع المصروفات، وهم: عبد الغنى العارف إبراهيم (محبوس)، جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته خالد (محبوس)، أحمد عبدالحميد السيد (محبوس)، وليد سعد أبو عميرة (محبوس)، أحمد المتولي سيد (محبوس).

وقضت كذلك ببراءة المتهم فرج السيد عبد الحافظ وشهرته "فرج الفار" (مفرج عنه)، وذلك في اتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج، بكرداسة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.

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