في أول أيامه، تعرف على فضل جمادى الآخرة والأعمال المستحبة خلال الشهر

أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الخميس هو غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا، وذلك بعد استطلاع رؤية الهلال عبر اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

أبرز أحداث شهر جمادى الآخرة

وفي هذا الصدد قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن فضل شهر جمادى الآخرة يتمثل في أنه في يوم 20 من جمادى الآخرة سنة 2 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مولد السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين.

Advertisements

وأشار إلى أنه من المفارقات أنه في اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة، وذلك سنة 11هـ كانت وفاة السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يوم تتجدد فيه أحزان أهل الإيمان.

وأضاف “الفقي” أن في النصف الثاني من شهر جمادى الآخرة سنة 76 هـ كان مقتل الزبير بن العوام وكان عنده 73 عاما، كما أن في يوم 20 من جمادى الآخرة سنة 2 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان مولد السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وهو يوم شريف يتجدد فيه سرور المؤمنين.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه في يوم 27 من جمادى الآخرة 13 هــ، كانت وفاة أبو بكر الصديق رضى الله عنه، وولاية عمر بن الخطاب.

الأعمال المستحبة في شهر جمادى الآخرة

وأوضح الدكتور فتحي الفقي، أن شهر جمادى الآخرة يستحب فيه التطوع إلى الله بالخيرات، والصدقة على المساكين.

هلال شهر جمادى الآخرة

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلال شهر جماد الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس أمس الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عشر من ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وذكرت الإفتاء فى بيان لها أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن أمس الاربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ ذكرت الدار أنها تتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.