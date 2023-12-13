الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

دار الإفتاء: غدًا غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريًا

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلال شهر جماد الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عشر من ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

 

وذكرت الإفتاء فى بيان لها أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

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وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ الاربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.

 

وبهذه المناسبةِ ذكرت الدار أنها تتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما تتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

 

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