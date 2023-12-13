الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزير دفاع الاحتلال يعترف بخسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي (فيديو)

يواَف جالانت وزير
يواَف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي يواَف جالانت، أن الكتيبة 13 في لواء جولاني فقدت الكثير من مقاتليها في الـ7 من أكتوبر.

 

مزاعم وزير دفاع جيش الاحتلال

وزعم خلال كلمته منذ قليل: واجبنا أن نكمل المهمة الكبيرة القضاء على حماس وإعادة المخطوفين، ونحن نحقق إنجازات كبيرة ومقاتلونا في طريقهم لتحقيق النصر.

خسائر فادحة لجيش الاحتلال بالقطاع

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة سواء في المعدات أو الجنود في مواجهاته مع المقاومة الفلسطينية في غزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

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خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة


واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ٨ أفراد من قواته أغلبهم ضباط، خلال مواجهات مع كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس - في حي الشجاعية بقطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بعدها بوقت قليل بإصابة ٤ جنود بحالة خطرة في اشتباكات اليوم مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل العقيد إسحاق بن باشيت، 44 عامًا، قائد كتيبة جولاني، لواء جولاني، في معركة الشجاعية العنيفة شمال قطاع غزة.

 

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة
 

ومن جانبها قالت  سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها  اليوم الأربعاء:"استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي في مخيم جباليا ومنطقة التوام شمالي غزة".

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري  لحركة الجهاد الإسلامي في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، أنها قصفت تجمعات عسكرية لجنود جيش الاحتلال  الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60، وذلك في محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خان يونس.

سرايا القدس تهاجم تجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي


ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم سرايا القدس،   أبو حمزة: “مجاهدونا اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر وقتلوا عشرات وأصابوا مئات من جنوده.. ونحن مستمرون بقصف المدن الصهيونية بالصواريخ والحشود العسكرية بقذائف الهاون”.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها استهدفت دبابة ميركافا في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105 واشتعلت النيران فيها.

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