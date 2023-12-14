الخميس 14 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

البيت الأبيض: لا نستبعد وجود محتجزين إسرائيليين في الأنفاق التي تغمرها إسرائيل بمياه البحر

أنفاق غزة، فيتو
أنفاق غزة، فيتو

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا تستبعد احتمال وجود محتجزين إسرائيليين في الأنفاق التي غمرتها إسرائيل بمياه البحر في قطاع غزة.

محتجزون إسرائيل في الأنفاق

وقال كيربي ردا على سؤال ذي صلة إن بعض الأسرى المفرج عنهم يقولون إنهم كانوا محتجزين في الأنفاق: "لا يمكن استبعاد أن تكون حماس ربما تحتجز بعضهم على الأقل في الأنفاق”، وأشار في الوقت نفسه إلى أن موضوع غمر الأنفاق يجب أن يطرح على القيادة الإسرائيلية.

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كان هناك أسرى في الأنفاق بقطاع غزة، مشددا على أنه يتعين على الجانب الإسرائيلي بذل كل ما في وسعه لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت في وقت سابق بيانات تفيد بأن القوات الإسرائيلية بدأت في ضخ مياه البحر في شبكة الأنفاق تحت الأرض في قطاع غزة، والتي يستخدمها، بحسب إسرائيل، مقاتلو "حماس".

وبحسب الصحيفة فإن قرار القوات الإسرائيلية يهدف إلى تدمير البنية التحتية لـ "حماس"، وقد تستغرق عملية غمر الأنفاق عدة أسابيع.

وفي أوائل ديسمبر، ذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أكمل تركيب خمس محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر، والتي بدورها ستكون قادرة على ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​لإغراق الأنفاق خلال أسابيع قليلة.

وفي وقت سابق، ذكرت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن موافقة إسرائيل على غمر الأنفاق في قطاع غزة، يعتبر جريمة حرب.

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