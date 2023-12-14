الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الناشئين يواجه الكاميرون في البطولة الأفريقية

منتخب الناشئين للكرة
منتخب الناشئين للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة للناشئين تحت 17 عامًا، مواجهة قوية اليوم الخميس أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثانية من الدور الأول.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والكاميرون في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويسبق مباراة منتخب مصر والكاميرون، لقاء المغرب وتونس الذي ينطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

 

منتخب الناشئين يفوز على تونس

وحقق المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة، فوزًا مستحقًّا، على نظيره تونس بنتيجة 3/ 0 في أولى مبارياته بالدور التمهيدى  بالبطولة.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/ 16
25/ 18
25/ 22

وتقام اليوم مباراتين في البطولة الأفريقية لـ الكرة الطائرة، الأولى بين منتخب تونس والكاميرون فى الرابعة مساءا ثم مباراة ليبيا والمغرب فى السادسة مساءً.

 

المنتخبات المشاركة في البطولة الإفريقية

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

وشهد افتتاح البطولة أمس حضور وزير الرياضة الليبى عبد الشفيع الجويفي ودكتور جمال زروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية.

 

نظام البطولة الإفريقية للكرة الطائرة

يذكر أن نظام البطولة تقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

 

بعثة منتخب الكرة الطائرة

وتضم بعثة مصر كلًّا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عامًا كلًّا من: أحمد عبد الباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

من جانبه أكد يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن منتخب مصر للناشئين وصل لأفضل حالة فنية وبدنية والجميع تعهد بتقديم أفضل عروض للمنافسة على اللقب والفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم.

 

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