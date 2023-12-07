الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الناشئات يتوج بلقب البطولة الأفريقية

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة

الكرة الطائرة، توج المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 17 عاما بقيادة إسلام طايع المدير الفني، بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في نيجيريا.

وحصد المنتخب الوطني لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة (3-1).

وكان منتخب مصر  قد نجح في حسم تأهله للمباراة النهائية بعد تصدره المجموعة عقب الفوز على نيجيريا في المباراة الأولى بنتيجة 3/0 ثم الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/2.

Advertisements

نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية

ووفقًا لنظام البطولة، فيتأهل صاحب المركز الأول للمباراة النهائية مباشرة، فيما تقام مباراة فاصلة بين صاحبي المركزين الثاني والثالث لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية، وهي التي أسفرت عن تأهل منتخب نيجيريا.

وفاز منتخب نيجيريا للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا على نظيره المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 في المباراة الفاصلة لحسم المتأهل إلى نهائي بطولة أمام أفريقيا المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

26/24
22/25
26/24
25/19

قائمة منتخب الكرة الطائرة

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا ومحمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.

وتضم قائمة مصر لـ الكرة الطائرة في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح  وجنا مبروك  ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

منتخب الكرة الطائرة يتأهل لأولمبياد باريس

وعلى جانب آخر، تأهل المنتخب الوطني للكرة الطائرة، بقيادة المدير الفني الإيطالي فلافيو جيونيلي، لأولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال مشاركته في التصفيات العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، التي أقيمت مؤخرا في اليابان.

ونجح المنتخب الوطني في حسم تذكرة التأهل كأفضل ترتيب لمنتخبات القارة السمراء في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، متفوقا على المنتخب التونسي المنافس المباشر للفراعنة.

وخاض منتخب مصر 7 مباريات في التصفيات الأولمبية، خسر في 5 مواجهات أمام أمريكا وصربيا وسلوفينيا وتركيا وفنلندا، وحقق الفوز في مواجهتين أمام أصحاب الأرض المنتخب الياباني ومنتخب تونس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الكرة الطائرة منتخب الكرة الطائرة البطولة الإفريقية للكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة منتخب الناشئات للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، مواجهة قوية بين مصر ونيجيريا في نهائي بطولة أفريقيا للناشئات

الكرة الطائرة، نيجيريا تضرب موعدًا مع مصر في نهائي بطولة أفريقيا للناشئات

الكرة الطائرة، منتخب الناشئات يلتقي نيجيريا في نهائي بطولة أفريقيا

الكرة الطائرة، مواجهات قوية اليوم في الجولة السادسة من الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يثلج الصدور بإحصائية هائلة عن خسائر إسرائيل خلال 72 ساعة

عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

صندوق النقد الدولي يحدد موعد استكمال المحادثات مع مصر لبحث زيادة القرض

ارتفاع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا

سامح شكري يطالب بمنح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم الضفة وغزة

أحمد مكي يتعاون مع إسعاد يونس في عمل سينمائي جديد

Advertisements

منوعات

المزيد

رواج بنجر السكر، 10 معلومات هامة حول زراعته في المنيا (صور)

أول رد من حملة فريد زهران على سخرية السوشيال ميديا من ضعف تمويل دعايتهم الانتخابية

"عالم ما بعد الإسكندر المقدوني"، أحدث إصدارات هيئة الكتاب

نجوي إبراهيم تعلن شفاءها من مرض السرطان (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 7-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 7-12-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 7-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواجهات نارية بالجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علاج نسيان القرآن بعد حفظه

مانعة من عذاب القبر، الأحاديث الصحيحة في فضل سورة تبارك

بالأحاديث النبوية، ماذا تعرف عن نهر الكوثر

المزيد
الجريدة الرسمية