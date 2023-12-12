الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رياضة

الكرة الطائرة، منتخب الناشئين يهزم تونس فى البطولة الأفريقية

منتخب الناشئين للكرة
منتخب الناشئين للكرة الطائرة، فيتو

الكرة الطائرة، حقق المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة الفوز على نظيره تونس بنتيجة 3/0 في أولى مبارياته ببطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 
25/16
25/18
25/22

منتخب الطائرة يواجه الكاميرون

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية لمنتخب مصر أمام الكاميرون بعد غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً، على أن يحصل غدًا على راحة من المباريات.

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وضمن منافسات اليوم الأول من البطولة يلتقي منتخب ليبيا بنظيره الكاميرون في لقاء الافتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بقيادة الحكم المصري كابتن هاني فكري حكم أول، وأحميد المغربي حكم ثاني.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.

نظام البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

يذكر أن نظام البطولة تقام دوري من دور واحد بين المنتخبات الخمس يصعد أول 4 فرق للدور نصف النهائي حيث يواجه الأول صاحب المركز الرابع، وفي نصف النهائي الآخر يتواجه أصحاب المركزين الثاني والثالث.

ويتأهل من البطولة صاحبي المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

بعثة منتخب الكرة الطائرة

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

جدير بالذكر أن البطولة تنظم لأول مرة لهذه المرحلة السنية مواليد 2008 ومؤهلة لبطولة العالم 2024.

من جانبه أكد يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة أن منتخب مصر للناشئين وصل لأفضل حالة فنية وبدنية والجميع تعهد بتقديم أفضل عروض للمنافسة على اللقب والفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم.

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