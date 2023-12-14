الخميس 14 ديسمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

أهلي جدة السعودي،
أهلي جدة السعودي، فيتو

الدوري السعودي، تقام اليوم الخميس 3 مواجهات قوية في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

أبها × الحزم - 5 مساء

الأخدود × الطائي - 5 مساء

الفيحاء × أهلي جدة - 8 مساء

 

مباريات الجولة الـ17 من الدوري السعودي

وتقام مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي على مدار 3 أيام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت وسط منافسة قوية.

ويأتي لقاء الهلال متصدر الترتيب مع الوحدة من أبرز مواجهات الجولة 17 لدوري روشن للمحترفين.

 

فيما تم تأجيل مباراة الاتحاد مع النصر نظرًا لمشاركة العميد في كأس العالم للأندية التي تقام حاليًّا في السعودية.

ومن جهة أخرى وجه الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي، رسالة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بعد استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

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رياض محرز خارج قائمة الأفضل في إفريقيا

وخرج رياض محرز من القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لحساب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين.

ونشر محرز ستوري عبر حسابه الشخصي والرسمي بموقع "إنستجرام"، لمقطع فيديو يستعرض من خلاله أبرز لحظاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي خلال العام الحالي، ويتضمن بعض الأهداف والتمريرات الحاسمة والمرواغات خلال موسمه الأخير مع مانشستر سيتي، الذي شهد تتويجه بالثلاثية لأول مرة في تاريخه، وهو ما فسره البعض بأنها رسالة إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد صدمة استبعاده من القائمة النهائية.

 

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