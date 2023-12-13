رفضًا للشهادة خلف الأبواب المغلقة، هانتر بايدن يرفض مذكرة استدعاء من الكونجرس

تحدى هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مذكرة استدعاء من الكونجرس للمثول في جلسة مغلقة لإفادة أمام محققين جمهوريين كانوا يفتشون في أعماله التجارية، مصرًا على أنه لن يقدم شهادته إلا علنًا.

الشهادة وراء الأبواب المغلقة

وانتقد نجل الرئيس الأمريكي مذكرة استدعاء تطلب الشهادة خلف الأبواب المغلقة، قائلا إنها قد تتعرض لتلاعب.

كان النائب جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب قال إن الجمهوريين يتوقعون تعاونا كاملا مع مطالبهم. وحددت الجلسة، الأربعاء.

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وأضاف هانتر: "ما الذي يخشونه؟ أنا هنا، ومستعد"، وتابع أنه قدم خيار القدوم لإفادات أو جلسات للجنة، "حسنا، لقد اخترت. أنا هنا للإدلاء بشهادة في جلسة علنية اليوم للإجابة عن أي أسئلة مشروعة للجنة".

ويسعى الجمهوريون لتحقيق عزل يربط الرئيس بأعمال نجله، وقد وفشلوا حتى الآن في الكشف عن أدلة تدين الرئيس بايدن مباشرة في أي مخالفات، بحسب "أسوشيتد برس".

لكن شكوك أثيرت بشأن الأخلاقيات المحيطة بأعمال أسرة بايدن الدولية، ويؤكد نواب على أن الأدلة التي يملكونها ترسم صورة مقلقة "لتدخل النفوذ" في تلك الأعمال خاصة مع العملاء خارج البلاد.

وقال هانتر بايدن: "ليست هناك أدلة تدعم المزاعم بأن أبي متورط ماليا في عملي لأن ذلك لم يحدث".

تورط نجل بايدن باتهامات جنائية

على صعيد منفصل، يواجه هانتر اتهامات جنائية في ولايتين من مجلس خاص يشرف على تحقيق مطول.

ويتهم نجل الرئيس بحيازات أسلحة نارية في ديلاوير بزعم أنه انتهك القانون الخاص بحمل مستخدمي المخدرات لأسلحة نارية في 2018، وهي فترة اعترف فيها بمعاناته مع الإدمان.

ووجه المحقق الخاص، ديفيد ويس، أيضا تهما جديدة بتسع قضايا ضريبية الأسبوع الماضي تزعم أن هانتر حاول تجنب دفع نحو 1.4 مليون دولار من الضرائب خلال 3 سنوات.