الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في المنيا

حادث, فيتو
حادث, فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا ووقوع عدة إصابات، غالبيتهم من السيدات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة سائق و14 سيدة، بجروح وكدمات متنوعة، واشتباه ما بعد الارتجاج.

Advertisements

وضمت قائمة المصابين: أحمد. س. م 31 سنة سائق السيارة الربع نقل وريهام. خ. م 30 سنة ونورا. ع. ح 21 سنة وهايدي. م. ع 20 سنة وهبة. ر. ف 35 سنة ونجوى. ر. م 37 سنة وإيمان. ا. ع 30 سنة وأسماء. ا. ا 21 سنة وضحى. م. ك 19 سنة ومروة. م. ع 22 سنة ونادية. ع. م 30 سنة وشهد. ع. م 20 سنة وابتسام. ح. م 20 سنة وآية. ا. ع 20 سنة جميعهم مقيمون بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

تم نقل المصابين للمستشفى العام، وأكد مصدر طبي استقرار حالتهم الطبية وتماثل بعضهم للشفاء وتقرر خروجهم، فيما لا يزال آخرون يتلقون الرعايه الطبيه، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

txt

إصابة 15 شخصا في حادث مروري بالمنيا

تجنب حوادث الطرق
 

ويقع الكثير من قائدي السيارات في أخطاء شائعة خلال قيادة السيارات على الطرق السريعة لذلك يجب تجنب الأخطاء التي يستعرضها التقرير التالي من أجل الحفاظ على حياتك وتفادي من حوادث الطرق.

وهناك الكثير من نصائح القيادة للمبتدئين، ولكن إليك بعض عادات القيادة الخطرة التي تشكل خطرًا على حياتك أكثر من سيارتك.

وعملية تعدد المهام أثناء القيادة فكرة سيئة بشكل عام، لذا تناول الطعام والشراب قبل القيادة حتى لا تضطر إلى تناول الطعام في سيارتك، ولن ترغب أيضًا في التعامل مع القهوة الساخنة المسكوبة في سيارتك أو على ملابسك أثناء القيادة بسرعة عالية.

استخدام الهاتف
هذه واحدة من أهم عادات القيادة السيئة التي يجب تجنبها حيث إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيل انتباهك عن الطريق والمناطق المحيطة، مما يزيد بشكل كبير من فرص وقوع حادث وأخطاء باهظة الثمن.

زيادة تحميل سيارتك
يؤدي التحميل الزائد على مركبتك إلى زيادة الضغط على مجموعة المحركات والتعليق والمكابح، ويمكن لأي منها أن ينكسر أو يتعطل في أي وقت، حتى أثناء القيادة على الطريق.

حادث انقلاب سيارة حادث انقلاب سيارة ربع نقل سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوي نقل المصابين مركز المنيا سائق السيارة انقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربى اسماء المصابين

مواد متعلقة

تفاصيل حادث تصادم سيارتي نقل ثقيل محملتين بالحجارة على طريق الأوتوستراد

إصابة 15 شخصا في حادث مروري بالمنيا

إخلاء سبيل السائق المتهم في حادث الفنان أشرف عبد الغفور

الصين عن حادث الاحتكاك البحري مع الفلبين: قانوني واحترافي

إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح

الأكثر قراءة

بعد السودان، تفجر أزمة دبلوماسية جديدة بين الجزائر والإمارات

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

الأرصاد الجوية توجه تحذيرًا للمواطنين عن طقس الأيام المقبلة (فيديو)

تعليق ناري من طارق الشناوي على تراجع حلا شيحة عن تحريم الفن (فيديو)

برشلونة يخسر 3/2 أمام ريال أنتويرب في ختام مجموعات أبطال أوروبا

عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي والنادي يرفض لهذا السبب

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

علينا قتلهم، تهديدات عنصرية لطلاب عرب بالمدارس الفرنسية

خالد سرحان يعتذر للسعودية لهذا السبب

كورنيش النيل بالأقصر يتجمل استقبالا لاحتفالات الكريسماس (وصور)

“القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر”.. أحدث إصدارات الأعلى للثقافة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق مساء اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 13-12-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاربعاء 13-12-2023

المزيد

انفوجراف

الزيتون وجوز الهند واللافندر الأبرز.. 10 زيوت طبيعية لحل مشكلات الشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خالد الجندي: لو فعلنا هذا الأمر سننقذ المجتمع من أخطاء كثيرة

لم يرد بها نص، 25 دعاء للحمل بتوأم

المزيد
الجريدة الرسمية