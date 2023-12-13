أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز المنيا ووقوع عدة إصابات، غالبيتهم من السيدات.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة سائق و14 سيدة، بجروح وكدمات متنوعة، واشتباه ما بعد الارتجاج.

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وضمت قائمة المصابين: أحمد. س. م 31 سنة سائق السيارة الربع نقل وريهام. خ. م 30 سنة ونورا. ع. ح 21 سنة وهايدي. م. ع 20 سنة وهبة. ر. ف 35 سنة ونجوى. ر. م 37 سنة وإيمان. ا. ع 30 سنة وأسماء. ا. ا 21 سنة وضحى. م. ك 19 سنة ومروة. م. ع 22 سنة ونادية. ع. م 30 سنة وشهد. ع. م 20 سنة وابتسام. ح. م 20 سنة وآية. ا. ع 20 سنة جميعهم مقيمون بإحدى القرى التابعة لمركز المنيا.

تم نقل المصابين للمستشفى العام، وأكد مصدر طبي استقرار حالتهم الطبية وتماثل بعضهم للشفاء وتقرر خروجهم، فيما لا يزال آخرون يتلقون الرعايه الطبيه، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تجنب حوادث الطرق



ويقع الكثير من قائدي السيارات في أخطاء شائعة خلال قيادة السيارات على الطرق السريعة لذلك يجب تجنب الأخطاء التي يستعرضها التقرير التالي من أجل الحفاظ على حياتك وتفادي من حوادث الطرق.

وهناك الكثير من نصائح القيادة للمبتدئين، ولكن إليك بعض عادات القيادة الخطرة التي تشكل خطرًا على حياتك أكثر من سيارتك.

وعملية تعدد المهام أثناء القيادة فكرة سيئة بشكل عام، لذا تناول الطعام والشراب قبل القيادة حتى لا تضطر إلى تناول الطعام في سيارتك، ولن ترغب أيضًا في التعامل مع القهوة الساخنة المسكوبة في سيارتك أو على ملابسك أثناء القيادة بسرعة عالية.

استخدام الهاتف

هذه واحدة من أهم عادات القيادة السيئة التي يجب تجنبها حيث إن استخدام الهاتف أثناء القيادة يزيل انتباهك عن الطريق والمناطق المحيطة، مما يزيد بشكل كبير من فرص وقوع حادث وأخطاء باهظة الثمن.

زيادة تحميل سيارتك

يؤدي التحميل الزائد على مركبتك إلى زيادة الضغط على مجموعة المحركات والتعليق والمكابح، ويمكن لأي منها أن ينكسر أو يتعطل في أي وقت، حتى أثناء القيادة على الطريق.