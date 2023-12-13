أصيب 15 شخصا في حادث مروري، وقع على طريق قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

إصابة 15 شخصا في حادث مروري بالمنيا



وتلقت الأجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وقد أسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا وتم نقلهم على الفور لمستشفى المنيا العلام لتلقي العلاج.

Advertisements



وأفادت التحريات الأولية أن حادثا مروريا وقع بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وأسفر عن إصابة 15 شخصا بين سحجات وكدمات، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق في الواقعة.

