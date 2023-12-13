لجنة الحكام تحدد مواعيد معسكرات قضاة الملاعب للمستويين C2 , C3

لجنة الحكام، وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة معسكرات للحكام، وذلك بداية من الجمعة المقبل 15 ديسمبر الجاري.

مواعيد معسكرات الحكام للأفواج المختلفة

وحددت لجنة الحكام إقامة المعسكرات لحكام المستويات الثاني C2 "حكام ساحة ومساعدين" من يوم 15 ليوم 18، والمستوى الثالث C3، "حكام ساحة فقط"، من يوم 18 ليوم 22.

وبحسب مصدر بلجنة الحكام فإن البداية ستكون من حكام المستوى الثاني 3 أفواج، مدة معسكر كل فوج يوم ونصف، ثم معسكرات المستوى الثالث 4 أفواج

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اختبارات لياقة بدنية واختبارات قانون داخل المعسكر

وتشهد معسكرات الحكام المقرر انطلاقها الجمعة، اختبارات لياقة بدنية "وارنر تست" واختبارات في قانون التحكيم وأحدث مستجداته.

معسكرات الحكام لتطوير مستواهم، فيتو

إيقاف الحكام الراسبين في الاختبارات

وأوضح المصدر، أنه حال رسوب أي حكم سواء في الاختبارات البدنية أو القانون، يعد موقوفا لحين إجراء الإعادة بعد شهر لشهر ونصف على الأقل.

وتابع المصدر، ليس مدرجا في خطة لجنة الحكام تصعيد حكام للمستويات الأعلى سواء لدوري المحترفين أو للقسم الثاني ب، وأن الهدف من المعسكرات القادمة هو فقط الوقوف على الحالة البدنية للحكام

مكان معسكرات الحكام

وتم الاستقرار على فندق حرس الحدود بطريق السويس لاستضافة معسكرات الحكام لمستويات الـC2, وC3 والمقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبل

مواعيد اختبارات اللياقة البدنية

وحددت لجنة الحكام مواعيد إختبارات اللياقة البدنية "وارنرتست"، حيث تجري صباح أيام السبت، الأحد، والاثنين، لحكام المستوى الثاني، وأيام الثلاثاء، والأربعاء والخميس والجمعة لحكام المستوى الثالث، ويستضيفها ملعب نادي النصر.

مواعيد معسكرات المحكمات

أما بالنسبة لمعسكرات المحكمات تقام في نهاية الشهر للحكمات المصنفات فقط، من يوم 25 حتي يوم 27

📌بالنسبة لحكام المستويات C4, C5, C6, تجرى لهم اختبارات في القانون ولياقة بدنية ولكن في المناطق الفرعية، وتحدد مواعيدها بالنسبة للمناطق الفرعية.

معسكرات اليوم الواحد للحكام بالفروع

وواصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا إقامة معسكرات اليوم الواحد بكافة فروعها بالمحافظات من أجل تطوير أداء الحكام، ضمن البرنامج الذي انطلق فعالياته لتطوير والارتفاع بمستوى الحكام في مختلف المناطق الفرعية للحكام.

ويمثل لجنة الحكام الرئيسية في هذه المعسكرات أحمد أبو العلا عضو اللجنة الرئيسية "كمحاضر" بجانب محمد أبو خاطر مدير إدارة اللياقة البدنية باللجنة الرئيسية.