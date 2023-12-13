السيطرة على حريق تسبب في دمار محتويات شقة بالكامل بكرداسة

اندلع حريق في شقة سكنية في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

تفاصيل الحادث

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بنشوب حريق في شقة سكنية في شارع الهرم في منطقة كرداسة، على الفور، تم إرسال فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث.

عند وصولهم، وجد رجال الإطفاء أن الحريق قد امتد إلى جميع غرف الشقة، تمكنوا من السيطرة على الحريق بعد حوالي ساعتين من العمل، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

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وأمرت النيابة العامة بإجراء التحقيقات في الواقعة، وطلبت انتداب خبراء المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وبدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، وصولًا للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل