انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة سكنية بحدائق القبة

طلبت نيابة شرق القاهرة انتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بحدائق القبة، وأسفرت الواقعة عن مصرع سيدة مسنة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة السيدة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ماس كهربائي السبب

وكشفت التحريات الأولية حول مصرع سيدة مسنة داخل شقتها بحدائق القبة، ملابسات وفاة مسنة إثر حريق، وتبين أن ماسا كهربائيا السبب، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على الحريق.

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تفحم محتويات الشقة

وأضافت التحريات الأولية أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وأن الحريق تسبب فى مصرع سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا عثروا عليها متفحمة داخل شقة بعقار، مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة محافظة القاهرة.

بداية الواقعة

وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء مدعومة بسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق.

استخراج جثة مسنة

وتم فرض كردون أمنى حول العقار، وتمت السيطرة على النيران، واستخراج جثة مسنة تبلغ من العمر 70 عاما متفحمة من الطابق الأول، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أسباب الحرائق

1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والأسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل